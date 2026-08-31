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Sorin Grindeanu, după ședința crucială a PSD: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să‑și asume un guvern minoritar – VIDEO

Sorin Grindeanu, lider PSD

Sorin Grindeanu, lider PSD

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat31 aug. 2026, 13:15
Actualizat31 aug. 2026, 14:05
SursăRealitatea PLUS

Sorin Grindeanu face declarații după ședința liderilor PSD de la Sinaia. Social-democrații vor susține fie un guvern minoritar PSD, fie vor accepta un premier independent, dar cu un cabinet din care să facă parte mai mulți miniștri social-democrați.

Surse afirmă că PSD ar dori ca Alexandru Nazare să rămână la Finanțe în varianta în care Sorin Grindeanu este desemnat premier și că au existat discuții și cu tabăra anti-Bolojan din PNL pentru susținerea unui Guvern PSD. Nominalizarea pentru premier este așteptată cel mai probabil la finalul săptămânii.

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Social-democrații vor, de asemenea, să impună o interdicție privind transferarea disputelor interne la Bruxelles, după scrisoarea trimisă de USR și PNL pe tema legii integrității.

La ora 14:00 ar urma să aibă loc o conferință de presă a liderilor PSD, iar la ora 15:00 se reunesc și grupurile parlamentare ale PSD, tot la Sinaia, vor discuta despre prioritățile din această sesiune parlamentară, noua sesiune parlamentară, iar mâine, potrivit surselor Realitatea Plus, Nicușor Dan va discuta cu liderii partidelor, în așa fel încât la finalul săptămânii să fie desemnat un nou premier.

Aceleași surse au indicat faptul că în acest guvern care se va forma în jurul PSD, se va alătura și UDMR, iar președintele Nicușor Dan își dorește să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește portofoliile de la Externe și Apărare, pentru că sunt ministere cu care administrația prezidențială are o colaborare directă. I

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