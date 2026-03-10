Sondaj în Republica Moldova: majoritatea cetățenilor se opun unirii cu România, dar sprijină aderarea la Uniunea Europeană

Un nou sondaj de opinie realizat în Republica Moldova arată că ideea unirii cu România continuă să divizeze societatea, majoritatea cetățenilor declarând că nu ar susține un astfel de scenariu în prezent.

Potrivit cercetării sociologice, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea celor două state, aproximativ 52% dintre respondenți ar vota împotrivă, în timp ce circa 30% ar susține unirea, iar restul sunt indeciși sau nu au oferit un răspuns clar.

În același timp, sondajul indică o susținere semnificativ mai mare pentru integrarea europeană. Aproximativ 44% dintre cetățeni ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 35% s-ar pronunța împotrivă, ceea ce arată că orientarea pro-europeană are un sprijin mai consistent decât proiectul unirii cu România.

Datele reflectă o realitate politică complexă în societatea moldovenească. Deși legăturile culturale, istorice și lingvistice dintre România și Republica Moldova sunt puternice, ideea unirii nu a reușit până acum să adune o majoritate clară în rândul populației.

În schimb, perspectiva integrării în Uniunea Europeană este percepută de mulți cetățeni drept o opțiune mai realistă pentru dezvoltarea economică și politică a țării.

Analizele arată că sprijinul pentru aderarea la UE depășește constant 50% în unele sondaje recente, ceea ce indică o orientare generală a societății către spațiul european.

Rezultatele vin într-un context geopolitic sensibil pentru Republica Moldova, stat aflat între România, membră a Uniunii Europene, și zona de influență a Rusiei, în condițiile în care conflictul din Ucraina și tensiunile regionale continuă să influențeze dezbaterea privind direcția strategică a țării.