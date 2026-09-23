Trafic deviat în Bacău, la Ciobănuș, după ce un pod de fier s-a deteriorat

Traficul rutier a fost deviat, miercuri dimineață, în localitatea Ciobănuș, comuna Asău, județul Bacău, după ce un pod de fier a fost deteriorat. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, iar autoritățile au luat măsuri pentru dirijarea circulației pe o rută alternativă.
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incidentul nu s-a soldat cu victime. În zonă au fost trimise echipaje de intervenție, inclusiv o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.
Trafic rutier deviat în zona Ciobănuș
În urma deteriorării podului, circulația rutieră în zona afectată a fost restricționată, iar șoferii sunt dirijați către o rută alternativă.
Situația este evaluată de autorități, urmând să fie stabilite măsurile necesare pentru remedierea problemelor și reluarea circulației în condiții normale.
La fața locului urma să ajungă și Grupul de Suport Tehnic, care are rolul de a evalua starea structurii și de a propune soluțiile necesare pentru intervenție.
Podul de pe DN12A, afectat în urma trecerii unui vehicul de mare tonaj
Datele disponibile despre incident indică faptul că podul metalic de pe DN12A, în zona Ciobănuș, a fost afectat după trecerea unui vehicul de mare tonaj. Structura podului a cedat, iar circulația pe sectorul respectiv a fost oprită.
Conform informațiilor privind starea drumurilor, incidentul s-a produs pe sectorul DN12A cuprins între kilometrii 71+400 și 71+500, unde podul traversează râul Trotuș.
Sectorul de drum avea deja o restricție de tonaj asociată degradării podului, potrivit informațiilor disponibile în evidențele privind infrastructura rutieră.
Autoritățile analizează măsurile necesare
Reprezentanții autorităților urmează să stabilească amploarea deteriorărilor și intervențiile necesare pentru readucerea infrastructurii în stare de funcționare.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va analiza situația și va decide măsurile care trebuie aplicate pentru restabilirea circulației și reducerea impactului asupra comunităților din zonă.
Autoritățile au transmis că vor fi identificate și soluții pentru menținerea unui timp de răspuns cât mai redus al echipajelor de intervenție către localitățile afectate de restricțiile de trafic.