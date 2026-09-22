Politica· 1 min citire

Călin Georgescu, dus la Tribunalul București. Instanța decide dacă va fi arestat preventiv

Călin Georgescu află dacă rămâne după gratii

Călin Georgescu află dacă rămâne după gratii

Scris deStoica Marian
Publicat22 sept. 2026, 11:30
Sursărealitatea.net

Georgescu este cercetat într-un dosar în care procurorii DIICOT îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat.

Călin Georgescu a fost transportat marți la Tribunalul București, după ce și-a petrecut noaptea în Arestul Central al Capitalei.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care va analiza solicitarea procurorilor privind arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Georgescu este cercetat într-un dosar în care procurorii DIICOT îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În aceeași cauză este vizat și omul de afaceri Ionel Rusen, care a fost, de asemenea, reținut și urmează să fie prezentat instanței.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu și alte două persoane ar fi determinat un om de afaceri să ofere garanții bancare în valoare de peste un milion de euro, în cadrul unei presupuse operațiuni de finanțare de aproximativ șase milioane de euro. O parte dintre acuzații se află în continuare în faza de anchetă și urmează să fie analizate de instanță.

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