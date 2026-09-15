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Cursă nebună în Sebeș: Un minor a furat o mașină, a condus beat și s-a oprit într-un gard

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 15 sept. 2026, 12:52

Adolescentul a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului și a fugit de la locul accidentului

Un adolescent de 15 ani din Sebeș s-a ales cu dosar penal după ce a furat o mașină, a condus beat și fără permis, provocând un accident rutier.

Incidentul a avut loc marți dimineața, în jurul orei 04:30, pe raza municipiului Sebeș, județul Alba. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, un adolescent de 15 ani a sustras un autoturism parcat pe strada Lungă, ce aparținea unui bărbat în vârstă de 41 de ani.

Fără a deține permis de conducere și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, minorul a plecat la plimbare cu mașina furată. Aventura sa a fost însă una scurtă. Ajuns pe strada Cloșca, băiatul a pierdut controlul volanului și s-a izbit puternic de gardul unui imobil. În urma impactului, el a suferit mai multe leziuni corporale, dar cu toate acestea a decis să abandoneze autoturismul avariat și să fugă de la fața locului.

Depistat și testat de polițiști

Oamenii legii l-au identificat rapid și l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânărul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal complex, deschis pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, furt în scop de folosință și părăsirea locului accidentului.

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