Fetiță de 6 ani găsită inconștientă în locuință, în Vrancea. Ce au descoperit polițiștii

O fetiță de șase ani din comuna Nănești, județul Vrancea, a fost găsită inconștientă în locuința familiei, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.
Tatăl copilului, un bărbat de 51 de ani, a sunat la 112 și a anunțat autoritățile. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs moartea.
Tatăl a sunat la 112
Incidentul a fost semnalat luni, 14 septembrie, în comuna Nănești. Bărbatul le-a spus polițiștilor că fiica sa a fost găsită inconștientă în locuință.
Un echipaj medical a ajuns la adresă, însă pentru copil nu s-a mai putut face nimic. Medicii au constatat decesul.
Nu au fost observate urme de violență
Polițiștii care au ajuns la locuință au efectuat primele verificări. La examinarea preliminară nu au fost identificate leziuni sau alte semne vizibile de violență.
Acest lucru nu stabilește însă cauza morții. Anchetatorii așteaptă rezultatele procedurilor medico-legale pentru a afla exact ce s-a întâmplat.
A fost deschis un dosar penal
Poliția a deschis un dosar penal, iar cercetările se desfășoară sub coordonarea procurorului competent.
Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs decesul și să verifice informațiile obținute în urma cercetării de la fața locului.
Cauza morții va fi stabilită medico-legal
În acest moment, autoritățile nu au indicat o cauză a decesului și nu au anunțat existența unor suspiciuni privind o faptă violentă.
Rezultatele examinării medico-legale sunt cele care vor putea clarifica dacă fetița suferea de o afecțiune sau dacă a existat un alt factor care a dus la deces. Ancheta continuă până la stabilirea exactă a circumstanțelor tragediei.