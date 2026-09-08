Lavrov, mesaj despre Ucraina și NATO după discuțiile cu emisarii lui Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 16:14

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că Donald Trump a considerat închisă problema aderării Ucrainei la NATO, iar Washingtonul pornește de la această poziție în negocierile cu Moscova.

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