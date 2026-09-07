Anca Alexandrescu: AUR trebuie să fie la masa puterii

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, susține că AUR ar trebui să participe la guvernare și afirmă că, în actualul context politic, alegerile anticipate nu reprezintă o variantă realistă.
Anca Alexandrescu a vorbit despre rezultatul alegerilor din 2024, despre posibilitatea unor negocieri între partidele politice și despre necesitatea formării unui guvern care să ia rapid decizii în contextul problemelor economice și energetice.
„Pentru că, în momentul de față, văzând ce se întâmplă în Europa, cele două partide care au câștigat alegerile din 2024 sunt PSD și AUR. Dacă văd că în Germania acum se discută, chiar cancelarul Merkel a ieșit și a spus că trebuie să se uite cu atenție, că am înțeles ce s-a întâmplat, și se discută despre niște negocieri în spate cu CDU, înseamnă că și în România se poate face acest lucru”, a declarat Anca Alexandrescu.
Realizatoarea nu crede în alegeri anticipate
Anca Alexandrescu consideră că România nu va ajunge la alegeri anticipate, chiar dacă spune că și-ar dori un astfel de scenariu.
„Nu vor fi alegeri anticipate, chiar dacă îmi doresc lucrul acesta, trebuie să fim realiști. Nu mai putem să vindem lozinci și să acceptăm ca unii să vândă iluzii oamenilor și să meargă doar pe zona emoțională”, a afirmat ea.
Realizatoarea emisiunii susține că prioritățile ar trebui să fie legate de soluții concrete pentru problemele economice.
„Oamenii au nevoie de lucruri concrete, nu trăiește nimeni din lozinci și nu se îndreaptă economia doar pe promisiuni. Trebuie să ținem cont de realitatea actuală”, a spus Alexandrescu.
Anca Alexandrescu: AUR este un partid tânăr și trebuie să existe o dezbatere internă
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a făcut referire și la discuțiile din interiorul AUR.
„Sigur că ei acum vin și vor băga bățul în car pentru a face acest lucru, adică sensul de a destabiliza AUR. Au înțeles de la George Simion, de sigur că am fost în echipa mea și am venit, că AUR este un partid tânăr, un partid democratic și se acceptă toate opiniile și părerile. Dacă nu se mai întâmplă lucrul acesta, înseamnă că avem de-a face cu altceva”, a susținut ea.
Alexandrescu a caracterizat dezbaterea internă drept necesară și a nominalizat mai multe persoane din zona AUR pe care le consideră relevante pentru partid.
„Eu cred că este foarte sănătoasă o astfel de dezbatere, pentru că un om ca profesorul și avocatul George Piperea, un om așezat, care face atâtea lucruri bune pentru români și reprezintă suveranismul la Bruxelles cu mândrie și cu demnitate, un om ca Măsură, care este președinte coordonator al AUR și a construit ceea ce este AUR astăzi, un om așezat, care a făcut poate mai mult decât mulți alți români în România și a ridicat turismul la un nivel foarte sus”, a spus realizatoarea.
„AUR trebuie să fie la masa puterii”
Anca Alexandrescu a susținut că, în lipsa alegerilor anticipate, varianta care trebuie discutată este intrarea AUR la guvernare.
„Sunt niște oameni care au făcut ceva și care au ceva în spate și care vin și spun că noi trebuie să ne așezăm la masa discuțiilor și AUR trebuie să fie la putere. Dacă nu se pot face alegeri anticipate, trebuie să fim la guvernare. De aici trebuie pornită discuția”, a declarat ea.
Realizatoarea a mai spus că a încercat să aducă în emisiune reprezentanți ai principalelor partide pentru o dezbatere politică.
„Eu, în această seară, să știi că am invitat în emisiune și reprezentanți de la PSD, am invitat și reprezentanți de la PNL, dar sigur că n-au răspuns invitației mele, am invitat și reprezentanți de la USR, pentru că nu putem să ne așezăm la masă”, a afirmat Anca Alexandrescu.
Apel la dialog între partidele politice
Anca Alexandrescu consideră că disputele politice permanente afectează România și susține că este necesară o formă de colaborare între formațiunile politice.
„Dacă în continuare vom merge pe această dezbinare pe orice tip de subiect, nu are decât de pierdut România, dar cel mai mult au de pierdut românii”, a spus ea.
Realizatoarea a invocat și rezultatul alegerilor parlamentare din 2024.
„Există doi câștigători la alegerile din 2024, PSD și AUR. Așa e normal. A făcut primul pas la Camera Deputaților, unde a ales o nouă conducere la nivelul Camerei Deputaților, trebuie să se întâmple și la Televiziunea Română și la toate celelalte instituții unde trebuie respectat algoritmul ieșit în urma unor alegeri, până la organizarea noilor alegeri”, a susținut Alexandrescu.
„România s-a dus în cap și suntem în criză energetică”
În final, Anca Alexandrescu a atras atenția asupra situației economice și energetice și a susținut că România are nevoie de un guvern capabil să ia decizii.
„Sigur că probabil va fi un guvern care nu va mulțumi foarte mult, dar e nevoie de un guvern, pentru că România s-a dus în cap și iată, suntem în criză energetică, iată, cifrele economice nu arată bine”, a declarat ea.
„E nevoie de un guvern care să poată să ia decizii și AUR trebuie să fie la masa puterii”, a concluzionat realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”.