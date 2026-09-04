Nicușor Dan schimbă strategia pentru formarea Guvernului. Ce nume-surpriză ar putea fi propus premier

Președintele Nicușor Dan ia în calcul o variantă surpriză pentru funcția de prim-ministru, în contextul în care partidele nu reușesc să formeze majoritatea necesară în Parlament.
Șeful statului a purtat discuții telefonice cu liderii formațiunilor politice și le-ar fi prezentat posibilitatea unui premier independent, din afara partidelor. Nominalizarea nu va fi făcută în acest weekend, iar decizia este așteptată săptămâna viitoare.
Premier din afara partidelor
Nicușor Dan caută o soluție care să poată strânge cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru instalarea unui nou Guvern. Potrivit informațiilor vehiculate în mediul politic, președintele le-ar fi prezentat liderilor de partid un nume care nu a fost discutat până acum în negocierile politice.
Persoana nu ar proveni dintr-un partid și nici nu ar fi primit, deocamdată, o propunere oficială. Ideea unui premier independent ar putea fi folosită pentru a depăși blocajul dintre formațiunile parlamentare.
De ce a fost amânată nominalizarea
Președintele anunțase că vrea să desemneze rapid un candidat, însă discuțiile cu partidele nu au dus până acum la o majoritate clară.
În aceste condiții, nominalizarea a fost împinsă pentru săptămâna viitoare. Nicușor Dan încearcă să afle dacă varianta unui premier din afara partidelor poate obține suficiente voturi înainte de a face desemnarea oficială.
Șeful statului a declarat vineri că România are nevoie de un Guvern și că problema trebuie tranșată în perioada următoare.
Grindeanu și Nazare rămân în calcule
Premierul independent nu este singura variantă analizată.
Printre numele aflate în continuare în discuție se numără Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu. Nazare este luat în calcul inclusiv datorită profilului său economic, într-un moment în care situația finanțelor publice reprezintă una dintre principalele probleme ale viitorului Executiv.
Sorin Grindeanu este susținut de PSD pentru funcția de premier, însă această variantă întâmpină opoziția celorlalte formațiuni care nu vor să susțină un Guvern construit exclusiv în jurul social-democraților.
PSD cere un Guvern în jurul partidului
PSD insistă pentru formarea unei majorități în jurul său și susține că poate construi o formulă de guvernare.
Problema este că PNL și USR nu au anunțat că ar susține un astfel de Executiv. În același timp, AUR a transmis că nu va vota instalarea unui Guvern din care partidul nu face parte.
Astfel, orice variantă propusă de președinte trebuie să treacă mai întâi testul aritmeticii parlamentare.
Marea miză: cele 233 de voturi
Pentru Nicușor Dan, desemnarea premierului nu este suficientă. Candidatul trebuie să aibă șanse reale să obțină votul Parlamentului.
De aici vine și interesul pentru un independent cu experiență economică, capabil să negocieze cu mai multe formațiuni și să aibă o relație bună cu partenerii externi.
Deocamdată, numele premierului-surpriză nu a fost făcut public. Președintele ar urma să ia decizia finală în zilele următoare, după noile discuții cu partidele.