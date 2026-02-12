Viktor Orbán cere stoparea fondurilor pentru Ucraina: „UE trebuie să-și apere mai întâi propria economie”

Viktor Orbán cere stoparea fondurilor pentru Ucraina

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a cerut joi, în cadrul summitului informal al liderilor Uniunii Europene dedicat competitivității, ca blocul comunitar să își concentreze resursele asupra economiei proprii și să reducă sprijinul financiar acordat Ucrainei.

Potrivit AFP, liderul de la Budapesta a transmis un mesaj direct colegilor săi europeni, criticând politica actuală de susținere a Kievului. „Nu vă mai trimiteți banii altora, dacă aveți nevoie de ei pentru competitivitatea voastră. Nu îi mai trimiteți Ucrainei”, a declarat Orbán.

Cunoscut ca principal opozant al ajutorului european pentru Ucraina, premierul ungar susține că fondurile comunitare ar trebui direcționate prioritar către consolidarea economiilor statelor membre și creșterea competitivității UE pe plan global.

În pofida acestor critici, Uniunea Europeană a continuat să sprijine Kievul pe parcursul războiului cu Rusia. Până la finalul anului 2025, statele membre au mobilizat aproximativ 177 de miliarde de euro pentru Ucraina, sub formă de ajutor militar, sprijin bugetar și asistență pentru refugiați, potrivit datelor publicate de Parlamentul European.

Pe lângă acest sprijin, Ucraina urmează să beneficieze și de un nou împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro, destinat acoperirii nevoilor financiare în perioada 2026–2027.

Declarațiile lui Viktor Orbán vin într-un moment sensibil pentru Uniunea Europeană, care încearcă să își consolideze poziția economică în fața competiției globale, menținând în același timp sprijinul politic și financiar pentru Ucraina.