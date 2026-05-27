Vremea azi, 27 mai. Temperaturi de până la 33 de grade și furtuni puternice în mai multe zone din țară

Miercuri, temperaturile continuă să crească în aproape toată țara, iar vremea devine călduroasă în special în vestul și sud-vestul României, unde maximele pot ajunge la 32–33 de grade.

Cele mai scăzute valori, în jurul a 25 de grade, sunt așteptate în depresiuni și pe litoral. În schimb, după-amiaza aduce schimbări importante în anumite regiuni, unde atmosfera devine instabilă.

În Maramureș, nordul Transilvaniei și în mare parte din Moldova sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Pe alocuri poate cădea grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat.

În Dobrogea și Bărăgan vremea rămâne plăcută, cu mult soare și temperaturi care urcă până la 30 de grade în zonele de câmpie. Pe litoral va fi mai răcoare, cu aproximativ 25 de grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, ziua începe cu soare, însă după-amiaza pot apărea averse izolate. Temperaturile ajung până la 31 de grade.

Nordul Moldovei și Bucovina intră sub influența unei instabilități accentuate. Sunt anunțate ploi în reprize, vijelii cu rafale de până la 80 km/h și posibile acumulări importante de apă.

În nordul Transilvaniei și Maramureș vremea rămâne frumoasă în prima parte a zilei, însă spre seară apar furtuni și intensificări ale vântului. În Maramureș temperaturile urcă până la 32 de grade.

Vestul țării se bucură de vreme stabilă, mult soare și temperaturi ridicate, fără șanse importante de precipitații.

În Oltenia și în sudul României se anunță o zi caldă, cu cer predominant senin și maxime care ajung la 31–32 de grade.

În București, vremea rămâne plăcută și mai caldă decât în zilele precedente. Temperatura maximă va ajunge la 31 de grade, iar spre noapte sunt posibile înnorări și ploi slabe, însoțite de rafale de vânt.

La munte, temperaturile se mențin peste normalul perioadei. În Carpații Orientali, după-amiaza aduce averse, descărcări electrice, grindină și vijelii, în timp ce în celelalte masive predomină vremea bună.