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Autostrada A7 înaintează spre Pașcani: lotul Mircești–Pașcani a depășit 54%

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 27 sept. 2026, 09:53

Lucrările continuă pe ultimul lot al tronsonului Bacău–Pașcani, una dintre secțiunile-cheie ale Autostrăzii Moldovei.

Lucrările la lotul 3 Mircești–Pașcani al Autostrăzii Moldovei A7 au ajuns la un stadiu fizic de 54,6%, potrivit informațiilor publicate duminică. Segmentul reprezintă ultima parte a tronsonului care va lega Bacăul de Pașcani și este important atât pentru conexiunile rutiere din județul Iași, cât și pentru continuitatea coridorului de mare viteză spre nordul Moldovei.

Constructorul menține deschise mai multe fronturi de lucru, intervențiile fiind concentrate asupra infrastructurii rutiere și a elementelor necesare finalizării traseului. Evoluția șantierului este urmărită îndeaproape în condițiile în care A7 reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură aflate în execuție în regiune.

Lucrările continuă pe mai multe sectoare

Finalizarea lotului Mircești–Pașcani ar asigura legătura directă cu celelalte sectoare ale autostrăzii și ar îmbunătăți accesul rutier spre zona Pașcani. Proiectul este relevant și pentru viitoarele conexiuni cu alte drumuri de mare viteză planificate în Moldova.

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