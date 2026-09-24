Economie· 1 min citire

Guvernul prelungește termenele pentru A3 și A7. Bacău–Pașcani intră sub noul calendar

FOTO: Facebook/Asociația Pro Infrastructură

FOTO: Facebook/Asociația Pro Infrastructură

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 24 sept. 2026, 15:25

Termenele de finalizare prevăzute în documentele de finanțare sunt împinse până în 2027.

Guvernul are pe agenda ședinței din 24 septembrie un proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de finanțare încheiate cu Banca Europeană de Investiții pentru autostrăzile A3 și A7.

Noi termene pentru autostrăzi

Noile amendamente prevăd prelungirea cu un an a termenelor de finalizare. Pentru A3, termenul este împins până în trimestrul IV din 2027, iar pentru A7 până în trimestrul III din 2027.

Modificarea calendarului are relevanță directă pentru Moldova, inclusiv pentru tronsonul Bacău–Pașcani, una dintre componentele importante ale infrastructurii rutiere aflate în dezvoltare în regiune. Proiectele A7 sunt urmărite în special pentru impactul asupra legăturilor rutiere dintre Moldova și rețeaua națională de autostrăzi.

Prelungirea termenelor apare în contextul etapelor administrative, contractuale și de execuție prin care trec proiectele de infrastructură. Noul calendar trebuie raportat la termenele oficiale de finanțare și la evoluția efectivă a lucrărilor.

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