Coreea de Nord testează un nou sistem de rachete ghidate. Proiectilele pot atinge ținte la 115 kilometri

Coreea de Nord testează lansatoare de rachete ghidate cu rază de acțiune de până la 115 km
Coreea de Nord a testat o versiune modernizată a sistemului de lansatoare multiple de rachete de 240 mm, echipată cu un sistem autonom de ghidare de precizie.
Potrivit agenției de presă de stat KCNA, noua armă are o rază de acțiune de până la 115 kilometri și ar urma să consolideze capacitatea militară a Phenianului în apropierea frontierei cu Coreea de Sud.
Rachete cu rază de acțiune extinsă
Testul, desfășurat marți și relatat joi de presa nord-coreeană, a urmărit verificarea preciziei și a performanțelor noului sistem de lansatoare de rachete ghidate.
Conform informațiilor publicate de KCNA, proiectilele pot atinge ținte aflate la o distanță de până la 100 de kilometri atunci când urmează o traiectorie de zbor convențională. În cazul utilizării unui mod de zbor combinat, care include planarea, raza de acțiune poate ajunge la aproximativ 115 kilometri.
Phenianul susține că modernizarea sistemului va contribui la consolidarea capacității de foc de-a lungul frontierei sudice.
Coreea de Nord își consolidează capacitățile militare la granița cu Coreea de Sud
Testul a fost supervizat de Pak Jong-chon, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea. Acesta a subliniat, potrivit KCNA, necesitatea concentrării celor mai puternice forțe de atac ale țării în apropierea frontierei cu Coreea de Sud.
Dezvoltarea sistemelor de artilerie și a rachetelor tactice face parte din eforturile Phenianului de a-și moderniza arsenalul convențional.
Ministerul Apărării de la Seul nu a oferit imediat un punct de vedere în urma solicitării Reuters.
Rachetele ghidate, o potențială amenințare pentru zona Seulului
Lim Eul-chul, profesor la Institutul pentru Studii asupra Orientului Îndepărtat al Universității Kyungnam din Seul, a declarat că introducerea unui sistem de ghidare de precizie ar putea permite utilizarea rachetelor împotriva unor obiective importante din zona metropolitană a capitalei sud-coreene.
Expertul a apreciat că noile sisteme ar putea reprezenta o potențială amenințare pentru regiunea Seulului, una dintre cele mai dens populate zone ale Coreei de Sud.
În luna iunie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat teste ale unor arme, inclusiv ale unui lansator de rachete modernizat și ale unor rachete tactice. Phenianul a afirmat atunci că aceste sisteme vor fi utilizate inclusiv pentru apărarea frontierei sudice.
Phenianul își menține poziția privind armele nucleare
Testarea noului sistem de rachete are loc în contextul tensiunilor persistente din Peninsula Coreeană.
Separat, ministrul nord-coreean de Externe, Choe Son Hui, a declarat joi că statutul Coreei de Nord de stat dotat cu arme nucleare este „ireversibil”.
Declarația a fost făcută după ce Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia și-au reafirmat angajamentul față de denuclearizarea completă a Coreei de Nord, în cadrul unei reuniuni trilaterale.
Phenianul respinge această perspectivă și susține că își va consolida în continuare capacitățile militare.