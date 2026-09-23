NI anunță un nou bilanț după „amendamentul Fritz”: 67 de persoane trebuie să își înceteze funcțiile

Agenția Națională de Integritate a actualizat lista persoanelor care intră sub incidența noilor prevederi ale Legii integrității.
În total, 67 de persoane trebuie să își înceteze de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul, iar printre acestea se află 11 primari. Persoanele vizate ocupă în total 71 de funcții sau mandate, deoarece unele dețin mai multe poziții.
11 primari, pe lista ANI
Potrivit datelor transmise de ANI, cei 67 de oameni vizați ocupă mai multe tipuri de funcții publice.
Lista include 11 primari, dintre care un primar de municipiu, cinci primari de orașe și cinci primari de comune. Sunt vizați, de asemenea, 21 de consilieri locali și 10 viceprimari, administratori publici și secretari ai unor unități administrativ-teritoriale.
Alte 24 de persoane ocupă funcții publice de conducere sau de execuție, iar cinci se află în alte categorii de funcții.
Lista a crescut de la 55 la 67 de persoane
La sfârșitul lunii august, ANI anunțase că identificase 55 de persoane aflate în această situație. Numărul a crescut după verificările suplimentare efectuate de inspectorii de integritate.
Agenția spune că a identificat mai multe situații în care persoanele vizate nu și-au îndeplinit obligațiile privind declarațiile de avere și de interese sau au continuat să ocupe funcții pentru care aceste obligații se aplică.
Au fost identificate și cazuri în care declarațiile de încetare au fost completate, deși persoanele respective continuau să își exercite funcțiile.
Ce prevede noua lege
Modificările legislative stabilesc că persoanelor aflate în situația prevăzută de lege le încetează de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.
ANI a precizat că va continua verificările pentru a identifica eventuale situații în care prevederile legii sunt eludate sau în care interdicțiile nu sunt respectate.
Inspectorii vor transmite individual situațiile constatate către persoanele și instituțiile competente să dispună sau să constate măsurile prevăzute de lege.
Verificările ANI continuă
Agenția verifică inclusiv dacă încetarea funcțiilor s-a produs efectiv, dacă persoanele respectă perioada de interdicție și dacă autoritățile competente își îndeplinesc obligațiile legale.
Noua reglementare a fost contestată politic și a făcut obiectul unor discuții la nivel european. Curtea Constituțională a stabilit anterior că prevederea privind încetarea mandatelor este constituțională.