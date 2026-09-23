127 de oameni au murit în incendii de locuințe în primele 8 luni din 2026. Care sunt principalele cauze

127 de persoane au murit, iar alte 463 au fost rănite în incendiile produse în locuințe în primele opt luni ale anului 2026. În aceeași perioadă, pompierii au intervenit la 4.732 de incendii la nivel național, cu 22 mai multe decât în primele opt luni din 2025.
Cele mai multe incendii au avut legătură cu coșuri și burlane de fum, instalații electrice sau sisteme de încălzire defecte, improvizate ori lăsate nesupravegheate.
Numărul victimelor a crescut
Datele centralizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că bilanțul victimelor este mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.
În primele opt luni din 2025, incendiile de locuințe au provocat 122 de decese și 417 persoane rănite. În 2026, numărul morților a ajuns la 127, iar cel al răniților la 463. Astfel, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al răniților cu 11%.
Coșurile de fum, principala cauză
Coșurile, canalele și burlanele de fum se află în continuare pe primul loc între cauzele incendiilor. În primele opt luni ale acestui an au fost înregistrate 1.562 de astfel de cazuri, față de 1.648 în aceeași perioadă din 2025.
În schimb, incendiile provocate de sisteme de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate au crescut de la 708 la 806 cazuri, adică cu aproape 14%.
Și instalațiile electrice provoacă incendii
O altă categorie importantă o reprezintă instalațiile electrice defecte. Numărul incendiilor provocate de acestea a crescut de la 1.305 cazuri în primele opt luni din 2025 la 1.376 în 2026.
Creșterea este de aproximativ 5,4%. Pompierii atrag atenția că apropierea sezonului rece poate crește riscurile, deoarece echipamentele de încălzire și aparatele electrice vor fi folosite mai intens.
Utilizarea instalațiilor improvizate, a aparatelor defecte sau suprasolicitarea rețelelor electrice pot favoriza izbucnirea incendiilor.