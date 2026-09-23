Advertising
Social· 1 min citire
Restricții pentru șoferii începători: Adio mașini puternice în primii doi ani
FOTO: Pixabay.com
Un nou proiect legislativ propune interzicerea „bolizilor” pentru proaspeții conducători auto, prin impunerea unei limite de putere a motorului raportată la masa mașinii.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:15Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile în România. Ce joburi caută angajatorii
- 15:11Europenii își schimbă obiceiurile de călătorie. Trenul a depășit autobuzul după un deceniu
- 15:01Dosar penal pentru un comentariu pe internet. Un bărbat este acuzat de instigare la violență
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News