Apelul lui Donald Trump la ONU: toate statele membre să părăsească Curtea Penală Internațională

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a cerut marți statelor care fac parte din Curtea Penală Internațională (CPI) să se retragă din instituție.
Discursul a fost susținut la Adunarea Generală a ONU, unde liderul american a criticat dur activitatea instanței de la Haga și a acuzat-o că acționează împotriva Statelor Unite și a aliaților săi.
Trump: „O instituție scăpată de sub control”
Donald Trump a descris Curtea Penală Internațională drept o instituție „scăpată de sub control” și a pus sub semnul întrebării legitimitatea acțiunilor sale. Președintele american a criticat în special posibilitatea ca militari sau oficiali americani să ajungă în fața instanței internaționale.
Trump a susținut că CPI reprezintă o amenințare pentru suveranitatea Statelor Unite și a făcut apel la țările care sunt membre ale instituției să renunțe la statutul de membru.
SUA nu sunt membre ale CPI
Statele Unite nu au ratificat Statutul de la Roma, tratatul prin care a fost înființată Curtea Penală Internațională. Instituția, creată în 2002, are în prezent 125 de state membre și investighează genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război.
Administrația Trump a criticat în mod repetat CPI, inclusiv după emiterea mandatului de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu și în urma unei investigații privind presupuse crime comise de militari americani în Afganistan. Washingtonul susține că instanța și-a extins nejustificat competențele asupra cetățenilor unor state care nu au acceptat jurisdicția sa.
Presiuni pentru retragerea statelor membre
Apelul lui Trump face parte dintr-o campanie mai amplă a administrației americane împotriva Curții Penale Internaționale. Secretarul de stat Marco Rubio a cerut anterior statelor membre să își retragă sprijinul pentru instituție, iar Washingtonul pregătește noi sancțiuni care ar putea viza întreaga organizație.
Sancțiunile luate în calcul ar putea afecta accesul CPI la sistemul financiar dominat de dolar și ar putea impune restricții de călătorie pentru angajații instituției. Măsurile ar reprezenta o extindere a sancțiunilor deja aplicate unor judecători și oficiali ai Curții.
Mai multe state au început procedurile de retragere
Presiunile americane apar într-un moment în care mai multe state au anunțat deja intenția de a părăsi Statutul de la Roma. Curtea a confirmat că Ciad și Venezuela au făcut pași în această direcție și a avertizat că retragerea statelor membre poate afecta funcționarea sistemului internațional de justiție.
În paralel, reprezentanții CPI susțin că instituția trebuie să își continue activitatea independent, în baza mandatului stabilit prin Statutul de la Roma.