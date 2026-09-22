Dosarul „10 August”, judecat în apel: foștii șefi ai Jandarmeriei au fost achitați în prima instanță

Dosarul „10 August” intră în faza apelului.
Dosarul privind intervenția jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei a ajuns la Curtea Militară de Apel București. Instanța a început judecarea apelurilor formulate după achitarea în primă instanță a foștilor conducători ai Jandarmeriei Române.
În centrul procesului se află Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române. Cei trei au fost achitați în iunie 2026 de Tribunalul Militar București, într-un dosar în care au fost acuzați de abuz în serviciu.
Decizia primei instanțe a fost contestată de procurorii militari, dar și de peste 100 de persoane vătămate. Apelul este judecat în regim de urgență, întrucât faptele pentru care foștii comandanți sunt cercetați urmează să se prescrie în octombrie 2026.
Ce susțin procurorii în dosar
Potrivit anchetatorilor, cei trei foști oficiali ai Jandarmeriei au avut roluri de coordonare în timpul intervenției din Piața Victoriei și și-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuțiile. Procurorii susțin că ordinul de intervenție în forță a vizat întreaga masă de protestatari, estimată la aproximativ 30.000 de persoane.
Anchetatorii consideră că intervenția a fost nelegală și nejustificată și susțin că forțele de ordine au folosit mai multe mijloace din dotare, printre care gaze lacrimogene, grenade cu efect acustic și iritant-lacrimogen, bastoane și alte dispozitive destinate dispersării mulțimii.
În primă instanță, judecătorul a stabilit achitarea celor trei foști șefi ai Jandarmeriei, motivând că fapta pentru care au fost judecați „nu este prevăzută de legea penală”. Hotărârea nu a fost definitivă și a fost atacată cu apel.
Procesul, sub presiunea termenului de prescripție
Judecarea apelului are loc într-un interval limitat de timp, deoarece termenul de prescripție se apropie. Peste 300 de persoane vătămate s-au constituit părți civile în dosar, după trimiterea în judecată a foștilor șefi ai Jandarmeriei, în august 2023.
Instanța urmează să analizeze argumentele procurorilor și ale părților vătămate, precum și motivele pentru care prima instanță a dispus achitarea inculpaților. Soluția Curții Militare de Apel București va fi cea care va stabili următoarea etapă în acest dosar.