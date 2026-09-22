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A gonit cu 247 km/h pe A3, între Câmpia Turzii și Nădășelu. Șoferul a rămas fără permis

Poliție

Poliție

Scris deIonuț Nichita
Publicat22 sept. 2026, 16:44
Actualizat22 sept. 2026, 16:48

Un șofer de 25 de ani a fost prins de polițiști circulând cu 247 km/h pe Autostrada A3, pe tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu. Limita maximă admisă pe acel sector este de 130 km/h, astfel că viteza înregistrată de radar depășea limita legală cu 117 km/h.

Incidentul a avut loc în 19 septembrie, în jurul orei 19:30. Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda-Borș au depistat autoturismul în timp ce circula cu 247 km/h pe sectorul dintre Câmpia Turzii și Nădășelu.

Viteza era cu aproape 120 km/h peste limita legală pentru autostradă. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat sancțiunea contravențională și au reținut permisul de conducere.

Amendă de 4.325 de lei și permis suspendat

Șoferul a primit o amendă de 4.325 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 120 de zile. Sancțiunea se aplică pentru depășirea limitei de viteză cu mai mult de 70 km/h.

Polițiștii au transmis că prezentarea cazului are rolul de a atrage atenția asupra riscurilor asociate vitezei excesive. Potrivit acestora, o asemenea viteză reduce semnificativ timpul disponibil pentru reacție în cazul apariției unei situații neprevăzute.

Poliția: Respectați limitele de viteză

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale și să adapteze permanent viteza la condițiile de trafic și de drum.

Cazul de pe A3 vine în contextul în care viteza excesivă rămâne una dintre cauzele importante ale accidentelor rutiere grave din România, potrivit datelor prezentate de polițiști.

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