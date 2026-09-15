Economie· 1 min citire

Dezvăluiri controversate la Rizea TV despre un proiect imobiliar

Cristian Rizea

Cristian Rizea

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat15 sept. 2026, 18:51
Actualizat15 sept. 2026, 18:57

Într-o ediție recentă a emisiunii difuzate de Rizea TV, Cristian Rizea a prezentat o serie de afirmații și întrebări privind unele proiecte rezidențiale din București, susținând că acestea ar ridica semne de întrebare în privința stadiului lucrărilor și a modului în care sunt gestionate investițiile.

Potrivit celor prezentate în emisiune, echipa Rizea TV a verificat pe teren mai multe șantiere și susține că a identificat proiecte unde activitatea ar fi redusă sau oprită, deși promovarea acestora în mediul online continuă. În material sunt prezentate imagini filmate la fața locului și sunt formulate întrebări privind ritmul lucrărilor și situația proiectelor.

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Rizea TV afirmă că a solicitat clarificări și a sesizat autorități competente, făcând referire inclusiv la un răspuns despre care susține că provine de la Banca Națională a României și care ar fi fost prezentat într-o ediție anterioară.

Mesajul central al emisiunii este că persoanele care achită avansuri pentru locuințe au nevoie de informații clare despre stadiul construcțiilor, finanțarea proiectelor și termenele de finalizare. Toate afirmațiile privind presupusele nereguli sunt prezentate de Rizea TV ca parte a propriilor verificări și declarații din emisiune.

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