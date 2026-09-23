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Social· 1 min citire
Tragedie pe drumul dintre Pașcani și Brătești. Trei oameni au murit, iar alte două persoane au fost rănite
Accident rutier
Doi copii și un adult au murit, miercuri seară, într-un accident produs în comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iași.
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