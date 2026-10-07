DSVSA Bacău a aplicat amenzi de 23.600 de lei și a confiscat carne în septembrie

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău a aplicat amenzi totale de 23.600 de lei în urma a 330 de controale efectuate în septembrie 2026, conform unui comunicat publicat pe 6 octombrie.
Inspectorii au verificat unități din diverse categorii, inclusiv supermarketuri, magazine alimentare, depozite frigorifice, laboratoare de patiserie și cofetărie, pizzerii, cantine școlare, carmangerii, măcelării, unități de catering și abatoare. Verificările au cuprins și unități de fabricare a pâinii, precum și comercianți care vând produse din semipreparate congelate sau refrigerate.
Amenzile au fost impuse în supermarketuri, depozite frigorifice și magazine pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare și de siguranță a alimentelor. În paralel, inspectorii au emis avertismente scrise la depozite de legume și fructe, într-un depozit alimentar, în cantine școlare, restaurante și carmangerii.
Neregulile constatale au inclus echipamente frigorifice neigienizate, spații de depozitare întreținute necorespunzător, abateri privind etichetarea și organizarea produselor pe raioane. De asemenea, s-au identificat probleme legate de compartimentarea vestiarelor personalului și utilizarea incompletă a echipamentelor de protecție în timpul prelucrării alimentelor.
În urma controalelor, 16,43 kilograme de carne și preparate din carne au fost confiscate și trimise la neutralizare. Inspectorii au verificat respectarea condițiilor de înregistrare, autorizare și funcționare, igienizarea spațiilor de manipulare a alimentelor, depozitarea materiilor prime și a produselor finite, trasabilitatea produselor, combaterea dăunătorilor și documentația privind sistemul HACCP.
În aceeași perioadă, DSVSA Bacău a evaluat și încadrat în categorii de risc 67 de unități înregistrate sanitar-veterinar. Inspectorii au prelevat probe de alimente de origine nonanimală pentru verificarea conformității cu legislația.
Cetățenii pot sesiza nereguli privind siguranța alimentelor la numărul de permanență al DSVSA Bacău, 0234 586 233, sau prin fax, la 0234 586 372.