DSVSA Bacău a aplicat amenzi de 23.600 de lei și a confiscat carne în septembrie

Publicat 7 oct. 2026, 11:11 Sursă Bacău.net

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău a aplicat amenzi totale de 23.600 de lei în urma a 330 de controale efectuate în septembrie 2026, conform unui comunicat publicat pe 6 octombrie.

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