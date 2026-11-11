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Economie· 2 min citire
Economistul Adrian Negrescu: 2027 va fi al doilea an de austeritate, cu riscul retrogradării ratingului
Bani / Profimedia
Publicat11 nov. 2026, 11:15
SursăRealitatea.net
Consultantul economic Adrian Negrescu estimează că 2027 va fi un an de austeritate mai severă decât cel curent, cu posibile măsuri dure precum înghețarea pensiilor și creșterea accizelor, în contextul deciziilor agențiilor de rating.
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