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Economie· 1 min citire
FMI recomandă modificarea sistemului de taxare. Miron Mitrea: Să facem împozit progresiv ca în Europa
FMI recomandă modificarea sistemului de taxare. Miron Mitrea: Să facem împozit progresiv ca în Europa
Mitrea a reacționat după ce Fondul Monetar Internațional a recomandat modificarea sistemului de taxare și impozitul progresiv în România
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