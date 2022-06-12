Economie· 1 min citire

FMI recomandă modificarea sistemului de taxare. Miron Mitrea: Să facem împozit progresiv ca în Europa

FMI recomandă modificarea sistemului de taxare. Miron Mitrea: Să facem împozit progresiv ca în Europa

FMI recomandă modificarea sistemului de taxare. Miron Mitrea: Să facem împozit progresiv ca în Europa

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 12 iun. 2022, 20:13

Mitrea a reacționat după ce Fondul Monetar Internațional a recomandat modificarea sistemului de taxare și impozitul progresiv în România

Miron Mitrea a reacționat, duminică seara, la Realitatea PLUS, după ce Fondul Monetar Internațional a recomandat modificarea sistemului de taxare și impozitul progresiv în România.

„În România vom mai putea purta discuții pe tema asta, înainte de a adopta un impozit progressist care să ajute să echilibreze profitul bugetar. În același timp, trebuie să recunoaștem că noi îi ascultăm pe cei de la Fondul Monetar Internațional când ne spun <<Micșorați cheltuielile>> și România a reușit să aibă record mondial la numărul de angajați la milionul de locuitori.

Nu văd ca noi să fim astăzi într-o logică a echilibrării finanțelor române, chiar dacă vorbește PSD de impozit progresiv, PNRR e împotrivă, vorbește PSD de acel impozit de solidaritate, față de care am o reținere. Dacă sunt un critic al impozitului fix pentru că nu mai face față în noua situație creată în România, taxa de solidaritate nu îmi place, sincer să fiu. Hai să facem un impozit progresiv, cu cap și coadă, cum este în toată Europa”, a precizat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.

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