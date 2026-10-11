Înmatriculările de firme și PFA au scăzut cu 2,09% în primele opt luni din 2026

Numărul firmelor și al persoanelor fizice autorizate înmatriculate în România a scăzut cu 2,09% în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor ONRC.
În perioada ianuarie-august 2026, la nivel național au fost înregistrate 94.078 de înmatriculări de persoane fizice și juridice. Din total, 51.873 au reprezentat societăți cu răspundere limitată (SRL), iar 38.049 persoane fizice autorizate (PFA). Datele se referă exclusiv la înmatriculări noi, nu la numărul total al firmelor active sau ale celor care și-au încetat activitatea.
Bucureștiul continuă să concentreze cel mai mare număr de înregistrări. În primele opt luni din 2026, capitala a raportat 22.550 de înmatriculări, cu 4,321% mai multe decât în perioada similară din 2025.
Pe locurile următoare se situează județul Ilfov, cu 6.125 de înmatriculări și o creștere de 3,71%, urmat de Cluj (4.649, în creștere cu 1,11%) și Timiș (4.590, în creștere cu 1,59%).
Evoluția nu a fost uniformă la nivel județean. Constanța a raportat 3.534 de înmatriculări, cu 13,93% peste nivelul din primele opt luni ale anului precedent, în timp ce Iași a înregistrat 3.743, în scădere cu 7,17%.
Cele mai puține înmatriculări au fost consemnate în Covasna (501, în scădere cu 6,36%), Tulcea (563, în scădere cu 17,69%), Mehedinți (584, în scădere cu 11,11%) și Teleorman (600, în scădere cu 10,71%).
Cea mai mare creștere procentuală a fost consemnată în Călărași, unde numărul înmatriculărilor a avansat cu 18,55% față de perioada ianuarie-august 2025. Giurgiu urmează cu un avans de 9,39%.
În schimb, cele mai importante scăderi procentuale au fost înregistrate în Alba (scădere de 26,01%), Dolj (scădere de 17,98%) și Tulcea (scădere de 17,69%).
Domenii de activitate
Transportul și depozitarea reprezintă sectorul cu cele mai multe înmatriculări din primele opt luni ale anului 2026. Potrivit ONRC, în acest domeniu au fost consemnate 16.431 de înregistrări, cu 4,81% mai multe comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Comerțul cu ridicată și cu amănuntul ocupă poziția a doua, cu 13.409 înmatriculări, însă sectorul a înregistrat o scădere de 16,74% față de primele opt luni ale anului precedent.
Activitățile profesionale, științifice și tehnice se află pe locul al treilea, cu 9.950 de înmatriculări, în creștere cu 5,73%.