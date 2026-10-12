Insolvențele din Bacău au crescut cu 48,5% în primele nouă luni ale anului 2026

Numărul companiilor intrate în insolvență în județul Bacău a crescut cu 48,5% în primele nouă luni ale anului 2026. Regiunea Nord-Est înregistrează cea mai mare creștere regională din țară.
Regiunea Nord-Est, care include și județul Bacău, a raportat cea mai mare creștere regională a numărului de proceduri de insolvență, cu 21,8%, potrivit analizei realizate de CITR. În cadrul acestei regiuni, Bacăul se situează pe locul doi ca dinamică negativă, după Vaslui, unde numărul procedurilor s-a dublat.
La nivel național, numărul total al procedurilor de insolvență a ajuns la aproximativ 5.250 în primele nouă luni ale anului 2026, față de 4.698 în aceeași perioadă din anul precedent. Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat din 2018.
Creșteri semnificative la companiile mari
Datele analizei evidențiază o creștere accentuată a insolvențelor în rândul companiilor cu active mari. Numărul firmelor cu active de peste un milion de euro intrate în procedură a urcat de la 86 la 142, reprezentând o creștere de aproximativ 65%. Pentru companiile cu active de peste patru milioane de euro, numărul cazurilor a crescut de la 17 la 41, respectiv cu 141%.
CITR avertizează că insolvența unei companii mari poate afecta întregul lanț comercial, în special furnizorii cu lichidități și capital reduse. Firmele subcapitalizate concentrează peste o treime din restanțele comerciale.
Impact pe sectoare economice
La nivel național, agricultura și construcțiile concentrează aproape 90% din creșterea numărului de proceduri analizate pe coduri CAEN. În agricultură, insolvențele au crescut cu 52,5%, fiind înregistrate 94 de proceduri în plus față de primele nouă luni din 2025. Rata creditelor neperformante din acest sector a urcat de la 2,7% în octombrie 2024 la 9,8% în martie 2026.
În construcții, creșterea a fost de 10,2%, echivalentul a 97 de proceduri suplimentare. Numărul companiilor din sector intrate în insolvență a depășit pragul de 1.000 în primele trei trimestre din 2026.
În schimb, comerțul și industria prelucrătoare au înregistrat scăderi de aproximativ 5%, respectiv 6%. Aceste evoluții sunt naționale, analiza prezentată neincluzând o distribuție pe sectoare pentru județul Bacău.
Pentru companiile care au perspective de redresare, CITR indică acordul de restructurare și concordatul preventiv drept instrumente care pot ajuta la evitarea insolvenței, dacă sunt utilizate înainte ca dificultățile financiare să se agraveze.