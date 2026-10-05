Litigiul pentru drumul expres Bacău–Piatra Neamț s-a încheiat. CNIR trebuie să reevalueze ofertele

Curtea de Apel București a respins definitiv contestația Danlin XXL, deblocând următoarea etapă a procedurii pentru șoseaua de 51 de kilometri.
Procesul legat de atribuirea contractului pentru Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț s-a încheiat după ce Curtea de Apel București a respins definitiv plângerea formulată de Danlin XXL împotriva deciziei de reevaluare.
Decizia permite Companiei Naționale de Investiții Rutiere să continue procedura, însă nu stabilește automat un nou câștigător și nici nu permite, în acest moment, semnarea imediată a contractului. CNIR trebuie să finalizeze reevaluarea ofertei asocierii Precon Transilvania – Automagistral-Pivden – Conextrust.
Un proiect de peste cinci miliarde de lei
În procedura inițială, asocierea condusă de Danlin XXL fusese desemnată câștigătoare cu o ofertă de aproximativ 5,17 miliarde de lei, fără TVA, în timp ce oferta concurentă era mai mică cu aproximativ 600 de milioane de lei.
Drumul expres va avea circa 51 de kilometri și va lega Piatra Neamț de autostrada A7, în zona Bacăului. Proiectul include aproximativ 30 de poduri, pasaje și viaducte, precum și cinci noduri rutiere.