Salariul mediu net a crescut la 5.717 lei în septembrie, dar salariul real scade de 15 luni

Salariul mediu net în România a fost de 5.717 lei în septembrie 2026, reprezentând o creștere anuală de 5%. În termeni reali, ajustat la inflație, salariul a scăzut cu 1,5% față de aceeași lună din 2025.
Indicele câștigului salarial real a fost de 99,7% în septembrie 2026 comparativ cu august, indicând o ușoară erodare a puterii de cumpărare a angajaților. Salariul mediu brut s-a situat la 9.532 lei, cu o creștere de 0,4% față de luna precedentă, potrivit zf.ro.
Disparități între sectoare
Cele mai mari salarii medii nete au fost înregistrate în programare și consultanță IT (13.513 lei) și în extracția petrolului și gazelor naturale (13.336 lei). La polul opus, cele mai mici valori s-au consemnat în alte activități de servicii (2.982 lei) și în pescuit și acvacultură (3.005 lei).
Creșterile semnificative din septembrie au vizat extracția petrolului și gazelor naturale (+13,4%) și fabricarea produselor de cocserie (+12,7%). Alte sectoare cu avansuri între 5,5% și 10% includ industria metalurgică, prelucrarea pieilor și activitățile de consultanță în management.
Scăderile cele mai mari au afectat sectorul jocurilor de noroc și pariurilor (-9,3%), urmat de producția cinematografică și audiovizuală, unde salariile au scăzut între 5,5% și 7%. Aceeași tendință descendentă a fost observată în activitățile juridice și de contabilitate.
Evoluția în sectorul bugetar
În administrația publică, salariul mediu net a scăzut ușor cu 0,2% față de august, iar în sănătate și asistență socială cu 0,5%. Singura creștere din sectorul bugetar a fost înregistrată în învățământ, cu un avans de 1% comparativ cu luna anterioară.