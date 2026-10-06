Lotul 1 al A7 Bacău–Pașcani a depășit 70%: se montează grinzi la nodul rutier de la Filipești

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 6 oct. 2026, 10:03

Constructorul UMB avansează cu lucrările pe sectorul Săucești–Trifești, unde sunt executate lucrări la pasajul de supratraversare și la legătura cu DN 2.

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