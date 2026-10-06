Lotul 1 al A7 Bacău–Pașcani a depășit 70%: se montează grinzi la nodul rutier de la Filipești

Constructorul UMB avansează cu lucrările pe sectorul Săucești–Trifești, unde sunt executate lucrări la pasajul de supratraversare și la legătura cu DN 2.
Lucrările pe Lotul 1 Săucești–Trifești al Autostrăzii A7 Bacău–Pașcani continuă într-un ritm susținut, stadiul fizic ajungând la 71,70%. Constructorul UMB este mobilizat în zona nodului rutier de la Filipești, unde se montează grinzi pentru pasajul de supratraversare a corpului autostrăzii. În paralel, echipele lucrează la asfaltarea rampei de racordare și a bretelei care va face legătura cu DN 2.
Un lot de peste 30 de kilometri
Lotul 1, cuprins între Săucești și Trifești, are o lungime de 30,30 kilometri și face parte din tronsonul Bacău–Pașcani al Autostrăzii Moldovei. Contractul a fost semnat în februarie 2023, iar proiectul este finanțat din fonduri europene. Asocierea formată din Spedition UMB, SA&PE Construct și Tehnostrade execută lucrările.
Imaginile aeriene recente arată un progres vizibil în zona Filipești, unde lucrările la structuri și conexiunile cu rețeaua rutieră existentă sunt în plină desfășurare. Stadiul raportat depășește astfel pragul de 70%, pe unul dintre cele mai importante sectoare ale tronsonului Bacău–Pașcani.