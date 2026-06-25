O casă la țară a ajuns să coste cât o mașină. Sub 10.000 de euro pentru o proprietate cu teren generos

Piața imobiliară din România continuă să surprindă prin diferențele uriașe dintre zonele urbane și cele rurale, unde prețurile pot varia de la sume simbolice până la milioane de euro. În timp ce în marile orașe locuințele au ajuns la valori record, în unele sate încă pot fi găsite proprietăți la prețuri greu de crezut.

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