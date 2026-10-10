Prețurile carburanților sâmbătă, 10 octombrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România și sâmbătă, 10 octombrie, prețul motorinei apropiindu-se de pragul de 11 lei pe litru. Față de ziua precedentă, tarifele se mențin constante.
Conform datelor Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară se găsește în Reghin, județul Mureș, la 9,94 lei/litru. Pentru motorină, cel mai mic preț înregistrat este de 10,69 lei/litru, la stațiile Petrolium din Albești, tot în județul Mureș.
În marile orașe, litrul de benzină costă 10,11 lei în București, Iași și Constanța, iar 10,09 lei în Timișoara și Cluj-Napoca. Prețul motorinei este de 10,86 lei/litru în București, Iași și Constanța, 10,84 lei în Cluj-Napoca și 10,83 lei în Timișoara.
Prețul mediu al litrului de GPL variază între 4,64 lei în București și 4,71 lei în Timișoara și Iași. În Cluj-Napoca și Constanța, costul este de 4,69 lei/litru.
Comparativ cu luna septembrie, prețul mediu al benzinei a crescut cu 4,5%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu 21,5 lei mai mult decât acum o lună. În cazul motorinei, majorarea medie este de 7,7%, iar diferența pentru un plin complet este de 39 lei față de perioada anterioară.
Ministerul Finanțelor a anunțat că acciza aplicată motorinei standard rămâne redusă cu 25% și în perioada 1–15 octombrie 2026. Această măsură rezultă din evaluarea bimensuală prevăzută de Legea nr. 162/2026.
Reducerea temporară este menținută pe fondul evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Astfel, în primele două săptămâni din octombrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.
Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, urmând ca nivelul reducerii accizei să fie reevaluat în funcție de indicatorii de piață pentru fiecare perioadă de 14 zile.