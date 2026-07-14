Economie· 1 min citire

Prețurile gazelor cresc din nou în Europa. Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz pot aduce noi scumpiri în lunile următoare

Gaze

Gaze

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat14 iul. 2026, 13:43
SursăRealitatea.net

Prețurile gazelor naturale au început din nou să crească pe piața europeană, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz. Experții vorbesc despre o majorare de aproximativ 3% și avertizează că scumpirile ar putea continua și în lunile următoare, dacă situația din Orientul Mijlociu nu se calmează, conform Realitatea PLUS.

Tensiunile din Orientul Mijlociu pun presiune pe piață

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute de tranzit pentru transporturile mondiale de energie. Investitorii se tem că o eventuală perturbare a fluxurilor de gaze naturale din Orientul Mijlociu ar putea afecta aprovizionarea Europei și ar duce la noi creșteri de prețuri.

În același timp, mai multe state europene se pregătesc deja pentru sezonul rece și își refac stocurile de gaze. Cererea ridicată, împreună cu incertitudinile legate de conflictul din Orientul Mijlociu, pune o presiune tot mai mare asupra pieței europene.

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