Asaltul mașinilor chinezești în România: Brandul din Asia care amenință supremația mărcilor consacrate

Invazia mașinilor chinezești în România devine o realitate statistică. Datele oficiale din prima jumătate a anului 2026 confirmă o premieră absolută pentru piața noastră auto: un brand din China a reușit să surclaseze rivalii europeni cu tradiție și să își asigure un loc în top 10 al celor mai vândute mărci.
Peisajul auto din România traversează o transformare istorică. Pentru prima dată, un constructor din China reușește să spargă monopolul brandurilor tradiționale europene, asiatice și americane. BYD (Build Your Dreams) a bifat o performanță uluitoare în primul semestru din 2026, reușind să intre direct pe poziția a 10-a în clasamentul general al înmatriculărilor de autoturisme noi.
O ascensiune fulminantă: de la 5 mașini, la peste 2.000 în doar un an
Evoluția mărcii chinezești pe plan local este de-a dreptul spectaculoasă. Dacă în primele șase luni ale anului 2025 BYD avea o prezență pur simbolică în țara noastră – cu doar 5 unități înmatriculate și o cotă de piață infimă de 0,01% –, intervalul ianuarie-iunie 2026 a adus cifre radical diferite:
2.140 de autoturisme noi înmatriculate;
O cotă de piață solidă de 3,33%;
Locul 1 detașat în rândul tuturor constructorilor chinezi prezenți în România.
Tendința de creștere agresivă a fost reconfirmată în luna iunie, când românii au înmatriculat 494 de exemplare BYD (o cotă de 3,09%), rezultat care a plasat brandul pe locul 11 în topul lunar.
Mai mult, reprezentanții mărcii subliniază că aceste volume reflectă exclusiv cererea reală din piață (clienți finali). Spre deosebire de alte branduri care au apelat la auto-înmatriculări pe dealeri sau importatori pentru a lichida stocuri sau a raporta volume artificiale, mașinile BYD au ajuns direct la cumpărători.
Chinezii atacă segmentul Premium: BMW și Mercedes, la o distanță infimă
Ceea ce surprinde cel mai mult la noul peisaj statistic este rapiditatea cu care BYD a ajuns să amenințe pozițiile unor mărci premium cu tradiție de zeci de ani în România. În acest moment, gigantul chinez se află la o distanță de doar 187 de mașini în spatele BMW și la doar 326 de unități de Mercedes-Benz.
Iată cum se împarte configurația pieței auto autohtone la jumătatea anului 2026:
De ce aleg românii mașini din China?
Această reconfigurare a topului auto nu este o întâmplare, ci rezultatul unei schimbări profunde în mentalitatea cumpărătorilor din România. Șoferii români sunt din ce în ce mai orientați către alternativele electrificate (hibride plug-in și 100% electrice), analizând riguros raportul dintre tehnologia oferită, nivelul dotărilor de serie și costul total de exploatare.
Investițiile masive masive făcute de constructorii chinezi în tehnologia bateriilor, dublate de o extindere rapidă a rețelelor de distribuție și service din România, încep să dea roade vizibile. Intrarea BYD în elita vânzărilor din țara noastră trimite un semnal de alarmă clar către producătorii occidentali: competiția nu mai este dictată doar de istoria brandului, ci de inovația accesibilă.