Oportunitate rară! NASA recrutează oameni pentru o misiune specială și îi plătește să stea izolați un an

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 16:51

NASA a lansat oficial procesul de recrutare pentru o nouă misiune de simulare a explorării spațiului îndepărtat. Programul, denumit Moon and Mars Exploration Analog, va începe în august 2027, iar participanții selectați vor petrece un an în condiții de izolare care reproduc cât mai fidel o misiune spre Lună sau Marte.

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