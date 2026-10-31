Salariile ar putea crește în 2027 sub ritmul inflației

Publicat 31 oct. 2026, 08:46 Sursă observatornews

Salariile angajaților din mediul privat ar putea înregistra o creștere de aproximativ 5% în 2027, conform unui studiu citat de Observator News. Majorarea este mai mică decât în ultimii doi ani, iar puterea de cumpărare continuă să scadă.

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