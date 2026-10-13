Traseele județene de transport public din Bacău vor fi controlate zilnic

Publicat 13 oct. 2026, 14:25 Sursă Deșteptarea

Consiliul Județean Bacău a dispus controale zilnice pe traseele Onești–Oituz și Bacău–Târgu Ocna–Slănic Moldova, după ce călătorii au semnalat întârzieri și lăsarea copiilor în stații.

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