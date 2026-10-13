Traseele județene de transport public din Bacău vor fi controlate zilnic

Consiliul Județean Bacău a dispus controale zilnice pe traseele Onești–Oituz și Bacău–Târgu Ocna–Slănic Moldova, după ce călătorii au semnalat întârzieri și lăsarea copiilor în stații.
Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a anunțat instituirea unor verificări zilnice pe două trasee județene, în urma petițiilor primite de la utilizatorii transportului public. Măsurile vizează respectarea obligațiilor contractuale asumate de operatorii de transport.
Printre problemele semnalate se numără cazuri în care copiii ar fi rămas singuri în stații, precum și întârzieri care au afectat programul de lucru al unor călători. Cristina Breahnă-Pravăț a avertizat că, dacă neregulile se confirmă și au un caracter repetat, instituția va iniția procedurile legale pentru rezilierea contractelor.
Rezilierea contractului în comuna Măgura
O situație concretă a condus la demararea procedurilor de reziliere a contractului cu operatorul din comuna Măgura. Primarul localității, Costras Iordache, a precizat că discuțiile purtate cu reprezentanții Consiliului Județean au dus la această decizie, după ce neregulile au fost semnalate în repetate rânduri.
Rezilierea contractului nu implică oprirea imediată a curselor. Operatorul va fi obligat să continue prestarea serviciilor pentru o perioadă de maximum 90 de zile, respectând programul și obligațiile asumate. Nerespectarea acestora poate atrage penalități.
Organizarea transportului metropolitan
Pentru a asigura continuitatea deplasărilor zilnice ale elevilor și a navetiștilor către Bacău, administrația comunei Măgura lucrează alături de Zona Metropolitană la organizarea unui serviciu de transport metropolitan. Proiectul include stabilirea orarelor, a stațiilor și a traseelor, cu scopul de a deveni operațional în intervalul de tranziție de 90 de zile.
Conducerea Consiliului Județean Bacău a susținut că obiectivul măsurilor este remedierea problemelor și protejarea drepturilor călătorilor, nu generarea unor conflicte cu operatorii. Verificările se extind și pe alte trasee din județ, pe fondul nemulțumirilor exprimate de utilizatori.