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Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu a făcut anunțul care detonează scena politică: De mâine seară redevin moderator la Televiziunea Poporului, la Culisele Statului Paralel
Anca Alexandrescu a făcut anunțul care detonează scena politică: De mâine seară redevin moderator la Televiziunea Poporului, la Culisele Statului Paralel
Candidata suveranistă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a obținut un scor excepțional
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