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Anca Alexandrescu a făcut anunțul care detonează scena politică: De mâine seară redevin moderator la Televiziunea Poporului, la Culisele Statului Paralel

Anca Alexandrescu a făcut anunțul care detonează scena politică: De mâine seară redevin moderator la Televiziunea Poporului, la Culisele Statului Paralel

Anca Alexandrescu a făcut anunțul care detonează scena politică: De mâine seară redevin moderator la Televiziunea Poporului, la Culisele Statului Paralel

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 8 dec. 2025, 10:14

Candidata suveranistă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a obținut un scor excepțional

Candidata suveranistă Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a obținut un scor excepțional la alegerile pentru Primăria Capitalei, a devoala planul care aruncă în aer scena politică. După rezultatul excepțional la alegerile pentru Primăria Generală, Anca Alexandrescu a anunțat că de marți seară redevine moderatoarea emisiunii care a consacrat-o, "Culisele statului paralel".

"Începând de mâine seară redevin moderator TV, Anca Alexandrescu, pentru că trebuie să-mi țin promisiunile față de miile de bucureșteni cu care m-am întâlnit în această săptămână. Am obligația să mă reîntorc și să fac ceea ce am promis, pentru a ne putea recupera țara", a afirmat Alexandrescu

Încă de aseară, candidata plasată pe locul doi a precizat că nu renunță la calea suveranistă și nici la misiunea de a apăra interesele românilor, pentru că săptămânile de campanie electorală i-au arătat câte probleme și câtă suferință există în rândul bucureștenilor.

În discursul de duminică seară, Anca Alexandrescu a mai afirmat că românii nu mai au încredere în clasa politică după anularea alegerilor, acesta fiind motivul pentru care prezența la vot în București a fost cea mai mică de până acum.

"Îmi pare foarte rău că nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot. Nu stând în fața calculatoarelor sau în fața televizorului. Este doar începutul. Nu, nu am să îi iau locul lui George Simion. Nu am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului. Este un lucru pe care l-am declarat de foarte mulți ani", a precizat candidata suveranistă.

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