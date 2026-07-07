Advertising
Politica· 1 min citire
Donald Trump susține că Vladimir Putin simte presiunea SUA: „Vrea să încheie războiul. Suntem în negocieri”
Donald Trump
Publicat7 iul. 2026, 08:45
Sursărealitatea.net
Înaintea summitului de la Ankara, președintele american, Donald Trump, dezvăluie ce a discutat cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a spus că atât, Ucraina, cât și Rusia, vor să pună capăt războiului și a dezvăluit că negocierile sunt în curs de desfășurare, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 13:12Bogdan Velcescu (deputat AUR): „PNRR reprezintă o urgență doar când le convine celor de la putere și când le servește intereselor politice”
- 12:38Negocieri tensionate pentru viitorul guvern. PSD, PNL, USR și UDMR ar putea discuta o formulă de compromis
- 09:42Summitul NATO de la Ankara. Trump ajunge în Turcia cu presiuni majore pentru „NATO 3.0”. Ce agendă are Nicușor Dan - LIVE
- 08:47Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Sorin Grindeanu încearcă să dea vina pe AUR pentru un guvern pe care PSD l-a votat și l-a susținut până astăzi”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News