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Peste 100 de intervenții ale pompierilor din Bacău
FOTO: Arhivă
În ultimele zile, pompierii militari din cadrul ISU Bacău au intervenit la peste o sută de situații de urgență, cele mai multe fiind cazuri de acordare a primului ajutor medical calificat.
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