Social· 1 min citire

Peste 100 de intervenții ale pompierilor din Bacău

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 30 iun. 2026, 10:55

În ultimele zile, pompierii militari din cadrul ISU Bacău au intervenit la peste o sută de situații de urgență, cele mai multe fiind cazuri de acordare a primului ajutor medical calificat.

Echipajele SMURD au gestionat 69 de intervenții medicale, iar într-un caz a fost necesară intervenția descarcerării.

Pompierii au stins șase incendii, dintre care trei au afectat vegetația uscată, și au participat la mai multe acțiuni de sprijin, asistență a persoanelor, recunoașteri în teren și alte misiuni operative.

În urma intervențiilor, au fost salvate 14 animale, iar valoarea bunurilor protejate a fost estimată la aproximativ 600.000 de lei.

ISU Bacău atrage atenția asupra pericolului incendiilor de vegetație, mai ales în contextul temperaturilor ridicate și al secetei, reamintind că arderea miriștilor și a resturilor vegetale este strict interzisă. Cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de prevenire și să se informeze prin platforma Fii Pregătit și aplicația DSU.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pompieri bacau

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe