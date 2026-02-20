Anca Alexandrescu aruncă în aer vizita lui Nicușor Dan în SUA: ”Este un succes al circului”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel” a aruncat, joi seară, în aer vizita lui Nicușor Dan în SUA, cu prilejul primei reuniuni a ”Consiliului pentru Pace”, despre care a spus că este un succes al circului.

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel” a aruncat, joi seară, în aer vizita lui Nicușor Dan în SUA, cu prilejul primei reuniuni a ”Consiliului pentru Pace”, despre care a spus că este un succes al circului.

”Este ceva ireal. Am sperat ca măcar de data aceasta deplasarea președintelui Nicușor dan care a fost mult balamată de susținătorii săi să fie un succes. Este un succes al circului.

Cu ce să încep? Să încep cu mărețul discurs de două minute? Nu e trecut de 12 noaptea, dar dacă ar fi fost trecut de 12 noaptea, mi-aș fi permis să spun ce mi-a spus un bărbat despre discursul ăsta: că a durat toată noaptea așa cum spun bărbații uneori. (...)

Absolut penibil și discursul și prestația de milog, de milog, efectiv. Am văzut și fotografii, am văzut și filmarea, cum s-a așezat pe șepcuță. Până la urmă a rămas cu șepcuța în mână, pentru că l-am văzut și la intersectarea pe hol cu Marco Rubio.

Lângă el mai era domnul Lazurca cu un pardesiu pe el și cu un fular în jurul gâtului, Nicușor cu șepcuța în mânuță, și în stânga lui, Paolo Zampolli, cel care a angajat-o pe Tamila Cristescu, după ce a dat-o afară Oana Țoiu.

Ce să mai spun? Să spun despre faptul că atunci când s-a dus să dea mâna cu Donald Trump, J.D. Vance se tăvălea pe jos de râs? Și cel mai grav, am văzut mai devreme, faptul că Nicușor Dan a încercat la finalul Consiliului să discute mai mult cu Donald Trump, iar apropiații lui Donald Trump l-au înlăturat, l-au împins efectiv.

Este absolut jenantă prezența lui Nicușor Dan! Aștept nota de plată pentru că înțeleg că de dtata aceasta a plecat cu un avion închiriat. Sunt curioasă să văd cât a costat avionul, cât ne-a costat acest circ.

Acest clovn observator, de data aceasta, care evident în discursul pe care l-a avut a vorbit despre ceea ce poate să facă România pentru Gaza, a vorbit despre faptul că avem experiență în situațiile de urgență. Eu sper că ambasada americană să nu fi comunicat la Washington prestația autorităților române apropo de situațiile de urgență, și în special a lui Arafat, cu SMS-ul de la 4 dimineața, și cu speriatul lumii pentru 40 de cm de zăpadă.

Ne facem de râs în fiecare zi, din păcate. Este dramatic. Din păcate, absolut toată lumea la București râde. Eu îmi închipui ce o să îi facă susținătorii lui Nicușor Dan, după ce l-a făcut prime minister Dan, Donald Trump.

Se mai întâmplă? Nu se mai întâmplă pentru că, așa cum bine scria Bogdan Tiberiu Iacob, Donald Trump a citit discursul, nu a spus din memorie numele nimănui.

Așadar, pe discursul lui Donald Trump, Nicușor Dan este trecut ca prime minister. Vă dați seama că la Administrația Trump e atât de puțin important Nicușor Dan încât a fost retrogradat la nivelul de prim-ministru.

Din păcate, asta este realitatea pe care noi o trăim, nu e de răs este de plâns. Asta este situația! Repet, mă așteptam să văd cu totul și cu totul altceva. În primul rând, un președinte cu prestanță, nici măcar îmbrăcat potrivit nu este. Ați văzut, atârnă hainele pe el.

Pe toată linia, ce să spun? Nici măcar notă de trecere nu pot să îi dau preșdintelui Nicușor Dan, președintele ilegal, ilegitim, pentru că avem un președinte interzis”, a declarat Anca Alexandrescu.