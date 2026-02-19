Liderii mondiali în care românii au cea mai mare încredere.

Donald Trump și Emmanuel Macron, în top

Donald Trump și Emmanuel Macron se află în fruntea clasamentului de încredere în liderii internaționali, arată un sondaj recent realizat de INSCOP Research, între 28 ianuarie și 6 februarie.

Conform rezultatelor, 33% dintre respondenți au declarat că au foarte multă sau destul de multă încredere în președinții american și francez, față de 30,5%, respectiv 26,3% în iunie 2025.

Clasamentul liderilor internaționali

După Trump și Macron, pe pozițiile următoare se situează Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, cu un capital de încredere de 23,7%, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, cu 23,1%, și Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, cu 20,8%. La coadă se află premierul ungar Viktor Orban, cu 20,5%, și președintele rus Vladimir Putin, cu 17,5%, comparativ cu 15,6% în iunie 2025.

Donald Trump – detalii pe categorii

Potrivit cercetării, 13,9% dintre respondenți declară că au foarte multă încredere în Donald Trump, 19,1% au destul de multă încredere, 18,9% destul de puțină, iar 45% foarte puțină sau deloc. 1,3% nu știu sau nu răspund, în timp ce 1,7% declară că nu îl cunosc. Au încredere în președintele american mai ales votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație medie, locuitorii din mediul rural. Votanții PNL și USR, femeile, persoanele între 30 și 59 de ani, cele cu educație superioară și locuitorii din București și din urbanul mare au cea mai puțină încredere în Donald Trump.

Emmanuel Macron – cine are încredere

8,6% dintre cei intervievați menționează că au foarte multă încredere în Emmanuel Macron, în timp ce 24,3% au destul de multă, 14% destul de puțină și 46,6% foarte puțină sau deloc. 2,6% nu știu sau nu răspund, iar 3,8% spun că nu îl cunosc. Au încredere în președintele francez mai ales votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, cele cu educație primară și locuitorii din mediul privat sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Emmanuel Macron.

Ursula von der Leyen și percepția românilor

Întrebați câtă încredere au în Ursula von der Leyen, 6,4% dintre cei intervievați spun că au foarte multă, 17,2% destul de multă, 14,1% destul de puțină, iar 50,8% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,9%, în timp ce 8,5% spun că nu o cunosc. Votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București tind să aibă cea mai multă încredere în Ursula von der Leyen. Au puțină încredere sau deloc în șefa Comisiei Europene în special votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cele cu educație primară, relevă sondajul INSCOP.

Volodimir Zelenski și impactul războiului din Ucraina

Întrebați câtă încredere au în Volodimir Zelenski, 7% dintre cei chestionați spun că au foarte multă, 16,1% destul de multă, 15,5% destul de puțină, iar 56,5% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,3%, în timp ce 2,5% spun că nu îl cunosc. Au încredere în președintele ucrainean mai ales votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cele cu educație primară și locuitorii din mediul rural sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Volodimir Zelenski.

Friedrich Merz, Viktor Orban și Vladimir Putin

Referitor la încrederea în Viktor Orban, 9,8% dintre participanții la sondaj afirmă că au foarte multă încredere în acesta, 10,7% destul de multă, 17,3% destul de puțină, iar 55,9% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,7%, în timp ce 3,5% declară că nu îl cunosc. Au încredere în premierul Ungariei mai ales votanții AUR și angajații din domeniul public. Votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cele cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul privat sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în liderul maghiar.



Sondajul mai arată că 8,9% dintre români declară că au foarte multă încredere în Vladimir Putin, 8,6% destul de multă, 9,6% destul de puțină, iar 70,2% foarte puțină sau deloc. 1,8% nu știu sau nu răspund, în timp ce 0,9% declară că nu îl cunosc. Au încredere în Vladimir Putin mai ales votanții AUR și tinerii sub 30 de ani. Tind să nu aibă încredere președintele rus în special votanții PSD, PNL și USR, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară. Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații din sectorul public sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în liderul rus.