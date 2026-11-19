Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat joi, în direct la Realitatea PLUS, că extinderea atribuțiilor vicepremierului Marian Neacșu și preluarea de către acesta a coordonării procesului bugetar reprezintă o decizie benefică pentru România. Ea a lăudat experiența, profesionalismul și calitățile organizatorice ale lui Neacșu, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni oameni din punct de vedere tehnic pe care îi are statul român, și a criticat reacțiile USR și ale PNL din tabăra lui Ilie Bolojan, acuzându-le de ipocrizie și circ politic.
Anca Alexandrescu: ”Marian Neacșu este cel mai bun administrator”
Cum bine a spus domnul Grindeanu, erau mai mulți vicepremieri, era o inflație de vicepremieri, pe de o parte. Pe de altă parte, eu am văzut-o inclusiv pe doamna Oana Gheorghiu, inclusiv pe doamna Dogioiu de la comunicare de la PNL, vorbind extraordinar de frumos despre Marian Neacșu, că este un profesionist, că este unul dintre cei mai experimentați oameni din Guvern. Și aici vin eu și îți spun, din experiența mea, de data aceasta: am lucrat cu domnul Neacșu pentru că se știe foarte clar, am lucrat cu mai mulți prim-miniștri PSD, am lucrat inclusiv cu Liviu Dragnea. Cred că domnul Neacșu, din punctul meu de vedere, este cel mai bun organizator, cel mai bun administrator. Vorbesc din punct de vedere tehnic acum
a spus Anca Alexandrescu.
Anca Alexandrescu a evidențiat experiența vastă a lui Marian Neacșu în administrația publică și capacitatea acestuia de a gestiona eficient relațiile instituționale, prin dialog, echilibru și decizii pragmatice.
A fost și la PSD și la Guvernul României. Este un tip extrem de echilibrat, un tip care știe să pună pe toată lumea la masă, să ia cele mai bune decizii și cel mai important, un om care ține cu angajații, ca să spun așa. Nu este arogant, nu este plin de el. Știu că i s-au lipit niște etichete și eu îmi asum ceea ce spun astăzi. Repet, este cred că unul dintre cei mai buni oameni pe care îi are România astăzi, din punct de vedere organizatoric și tehnic. Cunoaște tehnică legislativă, cunoaște administrație în amănunt. Este un extraordinar de bun organizator, un tip echilibrat și cred că de asta, de fapt, este și supărarea useriștilor și bolojeniștilor, pentru că își dau seama că în momentul în care domnul Neașu, cu experiența pe care o are, va coordona tot acest proces, nu se va putea face decât un lucru bun
a afirmat aceasta.
Anca Alexandrescu: ”Statul român are nevoie de oameni care cunosc legislație”
Mai mult, Anca Alexandrescu a menționat că statul român are nevoie de oameni care cunosc legislație și consideră că Marian Neacșu poate aduce rezultate concrete în coordonarea procesului bugetar, în beneficiul românilor.
Domnul Luca Niculescu nu are experiență guvernamentală la acest nivel, de altfel ați văzut că și Luca Niculescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa domnului Marian Neașu, tocmai pentru că este un om bun, tehnic, foarte important acest lucru. Statul român are nevoie de oameni care cunosc legislație, de oameni care sunt buni organizatori, de oameni care nu sunt conflictuali, de oameni care știu să găsească soluții, să spună cum se poate, nu cum nu se poate. Eu cred că alegerea cu Marian Neacșu, care să preia coordonarea, mă refer aici la partea de buget, pentru că am văzut că aici este principala sa atribuție, sau noua sa atribuție, în plus față de ce avea, va fi în folosul României și al românilor
a transmis realizatoarea TV.
Anca Alexandrescu: ”Se va vedea diferența”
De asemenea, Anca Alexandrescu a criticat USR și PNL, acuzându-le de ipocrizie și circ politic și susținând că rezultatele lui Marian Neacșu vor demonstra diferența.
Am garanția, în momentul în care a preluat domnul Neacșu aceste atribuții, că se vor face mare parte din promisiunile care s-au făcut, iar asta nu poate să fie decât bine pentru români, în primul rând pentru că asta ne interesează pe noi. În rest, isteria politică și ipocrizia de care dau dovadă cei de la USR și cei de la PNL-ul lui Bolojan este un lucru cu care ne-am obișnuit. Fac circ, nu știu nimic altceva, au învățat și opoziția de la ei să se poarte fix la fel, în loc să fie constructivi, se ocupă cu astfel de lucruri, iar jurnaliștii care sunt prea ocupați să afle, inclusiv de la Nicușor Dan, sunt probabil supărați de faptul că este o șansă mare să se facă treabă de acum înainte, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în ultimul an. Și, evident, va avea de suferit PNL-ul lui Bolojan și USR-ul, pentru că se va vedea diferența
a conchis Anca Alexandrescu.