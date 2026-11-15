Actualitate· 1 min citire

Echipaj de ambulanță agresat la Dărmănești. O asistentă, lovită la cap, ambulanțier cu traumatism toracic

Ambulanță

Ambulanță

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Bacau ca sursă preferată
Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 08:40

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a fost agresat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la Dărmănești. O asistentă medicală a primit o lovitură în cap, iar un ambulanțier a suferit un traumatism toracic.

Incidentul s-a produs în jurul orei 16:00, în timpul unei intervenții pentru acordarea de asistență medicală unei persoane aflate în stare de ebrietate. Pacientul a devenit agresiv față de personalul medical.

Potrivit informațiilor publicate de Bacău.net, asistenta a fost amenințată cu bătaia și lovită în zona capului în timp ce încerca să contacteze Poliția. Ambulanțierul a intervenit pentru a-și proteja colega și s-a implicat într-o altercație fizică cu agresorul până la sosirea forțelor de ordine.

La arivarea polițiștilor, persoana agresivă s-a calmat și a fost condusă la sediul unității de poliție pentru verificări. Niciunul dintre cei doi angajați ai SAJ Bacău nu a necesitat internare.

Echipajul a depus plângere penală împotriva presupusului agresor. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești, care va stabili împrejurările exacte ale incidentului și eventualele responsabilități penale.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe