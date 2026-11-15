Echipaj de ambulanță agresat la Dărmănești. O asistentă, lovită la cap, ambulanțier cu traumatism toracic

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a fost agresat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la Dărmănești. O asistentă medicală a primit o lovitură în cap, iar un ambulanțier a suferit un traumatism toracic.
Incidentul s-a produs în jurul orei 16:00, în timpul unei intervenții pentru acordarea de asistență medicală unei persoane aflate în stare de ebrietate. Pacientul a devenit agresiv față de personalul medical.
Potrivit informațiilor publicate de Bacău.net, asistenta a fost amenințată cu bătaia și lovită în zona capului în timp ce încerca să contacteze Poliția. Ambulanțierul a intervenit pentru a-și proteja colega și s-a implicat într-o altercație fizică cu agresorul până la sosirea forțelor de ordine.
La arivarea polițiștilor, persoana agresivă s-a calmat și a fost condusă la sediul unității de poliție pentru verificări. Niciunul dintre cei doi angajați ai SAJ Bacău nu a necesitat internare.
Echipajul a depus plângere penală împotriva presupusului agresor. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești, care va stabili împrejurările exacte ale incidentului și eventualele responsabilități penale.