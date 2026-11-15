Echipaj de ambulanță agresat la Dărmănești. O asistentă, lovită la cap, ambulanțier cu traumatism toracic

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 08:40

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a fost agresat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la Dărmănești. O asistentă medicală a primit o lovitură în cap, iar un ambulanțier a suferit un traumatism toracic.

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