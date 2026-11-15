Vremea se schimbă radical în România! Meteorologii anunță din nou temperaturi peste 20 de grade

România trece printr-o schimbare bruscă de temperatură, după ce, în ultimele 24 de ore, vremea deosebit de caldă a fost înlocuită de un episod de frig, cu minime negative în mai multe regiuni ale țării. Mihai Timu, meteorologul de serviciu ANM, a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că temperaturile vor crește treptat în zilele următoare, iar după ziua de marți sunt așteptate din nou valori peste normalul perioadei, care ar putea ajunge la 19-20 de grade Celsius în sudul țării.
Ger în estul Transilvaniei. Minus 8 grade înregistrate în timpul nopții
Răcirea vremii s-a resimțit puternic în special în zonele intracarpatice. În estul Transilvaniei s-au înregistrat minus 8 grade Celsius, cea mai scăzută temperatură din acest sezon până în prezent, în timp ce în nordul țării și în nordul Capitalei valorile au coborât până la minus 2 grade.
Temperaturi ușor pozitive s-au menținut doar în unele zone din Oltenia și pe litoral.
În orele următoare, în sudul și sud-estul țării vor persista local norii joși și ceața. Sunt în vigoare mai multe atenționări Cod galben pentru județe din sud-estul României, precum și o avertizare de vânt pentru județul Caraș-Severin, valabilă până la ora 10:00.
Temperaturile cresc. Câte grade vor fi în București
După episodul rece din timpul nopții, vremea va deveni predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu cer în general senin. În Oltenia vor mai apărea înnorări, însă temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă.
Dacă ieri în zona Capitalei s-au înregistrat aproximativ 6 grade Celsius, astăzi meteorologii estimează maxime de 10-11 grade.
La nivel național, temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în zonele depresionare și 13-14 grade în Crișana și în sud-vestul Munteniei.
Vântul va continua să prezinte intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge în general 45-55 km/h, cel puțin până mâine seară.
Vreme neobișnuit de caldă săptămâna viitoare. Temperaturile pot ajunge la 20 de grade
Potrivit meteorologului ANM, săptămâna viitoare va fi caracterizată de o circulație atmosferică intensă din sector vestic, care va aduce deasupra României mase de aer mai cald și mai umed, provenite dinspre Atlantic.
După ziua de marți, temperaturile vor depăși din nou valorile normale pentru această perioadă, atât pe timpul zilei, cât și noaptea.
În sudul extrem al țării, miercuri, joi și posibil vineri, maximele ar putea ajunge la 19-20 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime vor deveni preponderent pozitive.
Schimbarea va veni însă și cu precipitații. Masele de aer umed vor favoriza traversarea țării de către mai multe pasaje frontale, de la vest la est, astfel că sunt așteptate ploi temporare în toate regiunile. La altitudinile cele mai mari, precipitațiile ar putea fi și sub formă de lapoviță sau ninsoare.
Se închide sezonul de schi? Ce se întâmplă cu zăpada de la munte
Veștile nu sunt la fel de bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Deși în unele zone montane sezonul de schi a început deja, încălzirea anunțată pentru săptămâna viitoare ar putea pune probleme menținerii stratului de zăpadă, în special la altitudini mai mici.
Meteorologul ANM a explicat că stratul de zăpadă mai consistent se găsește în prezent la altitudini de peste 1.700 de metri, însă acesta nu este uniform. În zonele mai joase, unde se schiază, administratorii pârtiilor se bazează în continuare și pe instalațiile de producere a zăpezii artificiale.
La peste 2.000 de metri altitudine, în zonele înalte ale masivelor montane, stratul de zăpadă ar putea fi suplimentat, însă situația este diferită în stațiunile și pe pârtiile aflate la altitudini mai mici.
Acolo, temperaturile pozitive prognozate pentru săptămâna viitoare vor favoriza topirea stratului subțire de zăpadă, ceea ce ar putea afecta desfășurarea sezonului de schi.
Când vine iarna adevărată în România
Perspectivele meteorologice nu indică, deocamdată, apariția unui nou episod consistent de iarnă, cu temperaturi foarte scăzute și ninsori repetate în zonele montane.
Potrivit meteorologului ANM, iubitorii sporturilor de iarnă ar putea avea de așteptat până în luna decembrie pentru condiții mai stabile de zăpadă.
Până atunci, încălzirea vremii și precipitațiile predominant lichide vor face dificilă menținerea stratului de zăpadă, în special pe pârtiile situate la altitudini mai reduse.