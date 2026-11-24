Atacuri cu drone asupra navelor din apropierea litoralului. Gabriel Oprea cere o cooperare mai strânsă cu SUA și NATO
Gabriel Oprea
Securitatea Mării Negre „nu mai poate aștepta”, spune Gabriel Oprea, după ce încă două nave au fost lovite de drone în apropierea litoralului românesc. Fostul vicepremier cere măsuri urgente pentru protejarea navigației, a portului Constanța și a gurilor Dunării, printr-o cooperare strategică mai strânsă cu SUA și NATO.
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul Patrioților Militari și Polițiștilor (PPMP) atrag atenția, prin vocea Generalului (r) Gabriel Oprea, asupra agravării riscurilor de securitate din Marea Neagră, în urma atacurilor cu drone asupra a două nave comerciale, în seara zilei de 14 noiembrie 2026, în apropierea gurilor Dunării.
Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, petrolierul EVIA PETROL V, sub pavilion grec, a fost lovit în jurul orei 21:10, la aproximativ patru mile marine de Sulina, iar vrachierul MARSOL a fost lovit în jurul orei 21:45, la aproximativ cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina.
La bordul ambelor nave au izbucnit incendii, stinse ulterior de echipaje. Nu au fost raportate victime. În aceeași perioadă, sistemele românești de supraveghere au detectat ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor, au fost ridicate aeronave F-16 și au fost transmise mesaje RO-ALERT populației din județul Tulcea.
Aceste incidente reprezintă un avertisment strategic pentru România și pentru întreaga Alianță Nord-Atlantică. Marea Neagră este o regiune de importanță vitală pentru securitatea națională, comerțul internațional, transporturile energetice și apărarea flancului estic al NATO.
Protejarea navigației comerciale, a portului Constanța, a gurilor Dunării și a infrastructurii critice trebuie să constituie priorități permanente ale statului român. Considerăm că prevenția, intelligence-ul, avertizarea timpurie și capacitatea efectivă de apărare sunt esențiale pentru descurajarea amenințărilor.
ȘAPTE RECOMANDĂRI STRATEGICE ADRESATE CSAT ȘI GUVERNULUI
1. Evaluarea urgentă a situației de securitate în CSAT.
Solicităm analizarea incidentelor maritime și aeriene din zona gurilor Dunării, stabilirea riscurilor pentru România și adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenție și apărare.
2. Consolidarea prezenței militare americane în România și în regiunea Mării Negre. România trebuie să continue dialogul strategic cu Statele Unite pentru întărirea capacităților de apărare, supraveghere și reacție, inclusiv prin valorificarea infrastructurii militare de la Mihail Kogălniceanu.
3. Intensificarea cooperării de intelligence și contrainformații cu SUA și NATO. Schimbul rapid de informații, identificarea amenințărilor și avertizarea timpurie trebuie să permită prevenirea incidentelor și protejarea obiectivelor strategice.
4. Protejarea prioritară a portului Constanța, a gurilor Dunării și a rutelor comerciale maritime. Sunt necesare măsuri integrate de supraveghere aeriană și navală, protecție împotriva dronelor, securitate portuară și cooperare permanentă cu autoritățile maritime civile.
5. Consolidarea apărării împotriva dronelor și a amenințărilor hibride.
România trebuie să accelereze dezvoltarea sistemelor de detectare, identificare și neutralizare a amenințărilor, cu respectarea legislației naționale și a angajamentelor internaționale.
6. Intensificarea cooperării regionale România–Bulgaria–Turcia, în coordonare cu NATO. Această cooperare trebuie să urmărească securitatea navigației, combaterea pericolului reprezentat de minele marine, schimbul de informații și coordonarea măsurilor de protecție a infrastructurii critice. 7. Consultări urgente cu aliații și evaluarea oportunității activării mecanismelor de consultare prevăzute de articolul 4 al Tratatului NATO. România trebuie să promoveze o evaluare comună a amenințărilor din Marea Neagră și să solicite, dacă situația o impune, măsuri suplimentare de asigurare și descurajare pe flancul estic.
SECURITATEA ROMÂNIEI SE APĂRĂ PRIN DECIZII ȘI CAPABILITĂȚI REALE!
UMPMV „Mihai Viteazul” și PPMP consideră că România trebuie să acționeze preventiv, responsabil și ferm, în deplină coordonare cu partenerii strategici. Nu trebuie să așteptăm producerea unei tragedii pentru a consolida protecția navigației și a infrastructurii strategice. Parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO reprezintă piloni fundamentali ai securității României. Marea Neagră trebuie să fie o zonă de securitate, stabilitate și libertate a navigației, nu un spațiu în care amenințările militare pun în pericol vieți omenești și interese economice vitale.
ROMÂNIA ARE NEVOIE DE PREVENȚIE, INTELLIGENCE, DESCURAJARE ȘI APĂRARE REALĂ!
Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)
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