Cristian Vântu (senator AUR): „Solicit Guvernului interimar să renunțe la amenințarea și șantajarea personalului medical care a decis să protesteze prin grevă și să retragă imediat proiectul Legii salarizării în forma actuală”

Senatorul AUR Cristian Vântu atrage atenția Guvernului interimar că riscă să provoace o nouă emigrare în masă a personalului medical prin promovarea unei legi a salarizării contestate de angajații din sistemul sanitar.
Potrivit acestuia, proiectul în forma actuală trebuie retras urgent, presiunile asupra celor care protestează trebuie să înceteze, iar dialogurile cu reprezentanții profesioniștilor din sănătate trebuie reluate.
„Solicit Guvernului interimar să renunțe la amenințarea și șantajarea personalului medical care a decis să protesteze prin grevă și să retragă imediat proiectul Legii salarizării în forma actuală.
Cu personalul medical nu se negociază prin presiune și șantaj. Sunt printre cei mai căutați profesioniști de pe piața internațională a muncii, iar statul ar trebui să se bucure că aceștia mai doresc să lucreze în România, în condițiile în care, și înainte de legea propusă de Guvern, veniturile erau mult sub nivelul celor din statele occidentale. La fel și condițiile de muncă.
Ilie Bolojan trebuie să înțeleagă că apartenența României la Uniunea Europeană nu înseamnă doar deschiderea pieței românești pentru marile companii occidentale. Înseamnă și deschiderea pieței muncii din statele europene pentru angajații români, care nu sunt sclavii domniei sale.
Între 2010 și 2020, ca evaluator pentru General Medical Council, am intervievat și evaluat anual sute de medici români care lucrau în Marea Britanie. Cunosc motivele pentru care au plecat și dificultatea cu care pot fi convinși să revină. Eu însumi am fost unul dintre aceștia.
Situația este identică în cazul asistenților medicali. Clinicile importante din Londra, inclusiv cele de pe Harley Street, sunt pline de asistente românce, mult mai bine plătite și mai respectate decât acasă. La fel se întâmplă în Germania, Franța și alte țări europene.
După creșterea veniturilor din sănătate din 2018, o parte dintre medicii și asistenții români s-au întors treptat acasă. Acum riscăm să-i pierdem din nou.
Solicit Guvernului interimar:
retragerea proiectului Legii salarizării în forma actuală;
garantarea menținerii venitului total al angajaților din sănătate;
reluarea imediată a negocierilor cu organizațiile sindicale și profesionale;
elaborarea unei legi care să reflecte riscul, responsabilitatea și condițiile reale de muncă.
Guvernul interimar trebuie să renunțe la confruntarea cu personalul medical, pe care nu are cum să o câștige.
Nu medicii și asistentele vor suferi. Ei vor pleca. Va suferi poporul român”, a declarat senatorul AUR, Cristian Vântu.
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