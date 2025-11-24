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Politica· 1 min citire
George Simion dă chemarea pe Facebook: "Veniți, români, veniți la Mecca noastră. Ne vedem pe 1 decembrie!"
George Simion dă chemarea pe Facebook: "Veniți, români, veniți la Mecca noastră. Ne vedem pe 1 decembrie!"
Președintele AUR George Simion a transmis luni un mesaj de ultim moment pentru polul suvernaist din România
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