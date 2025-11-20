Politica· 2 min citire

George Simion: “Vrem să protejăm sănătatea copiilor și sănătatea națiunii noastre!” - VIDEO

George Simion: “Vrem să protejăm sănătatea copiilor și sănătatea națiunii noastre!” - VIDEO

George Simion: “Vrem să protejăm sănătatea copiilor și sănătatea națiunii noastre!” - VIDEO

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 20 nov. 2025, 21:48

George Simion susține că statul român se află în disoluție

În deschiderea dezbaterii “Maladii ale secolului XXI: Ecranele, Substanțele psihoactive și Jocurile de noroc”, organizată join la Palatul Parlamentului, președintele AUR, George Simion, a susținut că statul român se află în disoluție, nu are răspunsuri adecvate la adevăratele probleme și nu este capabil să aibă grijă de proprii cetățeni. La tot pasul au loc nenorociri care provoacă suferințe familiilor românești și întregii societăți.

“Nu există centre publice de tratament pentru alcool, droguri și jocuri de noroc, iar familiile disperate nu știu unde să îi ducă pe cei dragi”, a declarat George Simion. Potrivit liderului AUR, partidul Alianța pentru Unirea Românilor a propus mai multe proiecte legislative, pentru a combate flagelul jocurilor de noroc și a opri accesul minorilor la pornografia online, însă fosta și actuala majoritate toxică a preferat să ia în derâdere sau să adopte pseudo-soluții.

 “Nu este deloc moral să se profite de anumite slăbiciuni ale oamenilor, iar familii întregi să aibă de suferit din cauza acestui stat nefuncțional. Pe noi ne interesează să oferim soluții reale, chiar dacă unii le consideră mai drastice, pentru că societatea noastră are nevoie să se însănătoșească”, a afirmat președintele AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica


Sursa: Realitatea din AUR

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