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Politica· 2 min citire
George Simion: “Vrem să protejăm sănătatea copiilor și sănătatea națiunii noastre!” - VIDEO
George Simion: “Vrem să protejăm sănătatea copiilor și sănătatea națiunii noastre!” - VIDEO
George Simion susține că statul român se află în disoluție
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