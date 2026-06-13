Gheorghe Piperea (europarlamentar AUR): „Statul român ar fi pierdut până la 30 de miliarde de lei din cauza manipulării ROBOR”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că prejudiciul provocat de presupusa manipulare a indicelui ROBOR nu se limitează la milioane de români care au plătit rate mai mari la credite, ci afectează și statul român, care s-a împrumutat masiv în ultimii ani prin credite și titluri de stat cu dobândă variabilă.
Potrivit acestuia, după sancțiunea de 710 milioane de euro aplicată de Consiliul Concurenței pentru manipularea ROBOR, se impune și o analiză a impactului pe care această practică l-ar fi avut asupra finanțelor publice.
„Din 2019 încoace, Statul român s-a împrumutat masiv în lei, atât direct de la bănci, cât și prin titluri de stat (Tezaur, Fidelis, obligațiuni de stat etc.), unele dintre aceste titluri fiind chiar listate la bursă.
O fracțiune importantă din aceste împrumuturi bancare și titluri de stat au dobândă variabilă, compusă din ROBOR + marjă. Conform datelor Ministerului Finanțelor și strategiei de administrare a datoriei, ponderea datoriei de stat cu dobândă variabilă este de obicei între 10-18% din total”, arată Gheorghe Piperea.
Europarlamentarul AUR afirmă că prejudiciul direct rezultat din majorarea artificială a ROBOR poate fi estimat pe baza datoriei publice și a ponderii împrumuturilor cu dobândă variabilă.
„Datorie publică guvernamentală medie în perioada 2018-2026: ≈ 700-850 miliarde lei; a se observa că această datorie a crescut de la ~350-400 mld lei în 2018, la peste 1.130 mld lei în 2026.
Pondere medie a împrumuturilor și titlurilor de stat cu dobândă variabilă, în totalul datoriei publice: ≈ 15%.
Sold mediu variabil estimat: ≈ 105-130 miliarde lei; suma de 120 miliarde lei poate fi luată în calcul ca medie conservatoare.
Perioadă: 8,5 ani (ianuarie 2018 – iunie 2026)”, precizează acesta.
Potrivit calculelor prezentate de Gheorghe Piperea, în 2026 suma de 228 de miliarde de lei era prinsă în contracte și titluri de stat cu dobândă variabilă stabilită pe baza ROBOR.
„Dacă manipularea ROBOR a însemnat umflarea cu 1 punct procentual, prejudiciul este de ≈ 1,2 miliarde lei/an, deci de ≈ 10 – 10,5 miliarde lei pe toată perioada manipulării.
Dacă manipularea a însemnat umflarea ROBOR cu 2 puncte procentuale, prejudiciul este ≈ 2,4 miliarde lei/an, deci de ≈ 20 – 21 miliarde lei în total”, susține europarlamentarul AUR.
Acesta atrage atenția că există și un prejudiciu indirect, cauzat de influența ROBOR asupra întregii piețe financiare și asupra costurilor de finanțare ale statului.
„Pe partea de împrumut și titluri de stat cu dobândă fixă prejudiciul poate fi dibuit în mecanismele pieței financiare pe care circulă aceste instrumente. Randamentele (câștigul creditorilor) și, deci, datoria publică, au fost mai mari din cauza ROBOR-ului umflat, de unde au rezultat, evident, costuri mai mari pe termen lung la refinanțări.
Acest efect este mai greu de cuantificat exact, dar probabil adaugă câteva miliarde de lei în plus la total”, afirmă Piperea.
Europarlamentarul estimează că pierderile totale suportate de statul român s-ar putea ridica la 30 de miliarde de lei.
„Așadar, de la pct.1-2 rezultă că:
pentru o manipulare de doar un punct procentual, statul a pierdut 10-15 miliarde de lei;
pentru două puncte, a pierdut 20-30 de miliarde de lei.
Acum priviți, cruciți-vă, întrebați-vă ce s-ar fi putut face cu aceste mormane de bani și fiți siguri că actuală putere nu va cere acești bani nici într-un milion de ani de la bănci”, a transmis Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR.
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